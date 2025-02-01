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Самые модные дизайны маникюра весны-2025 года

1 февраля 2025 19:51
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стильный маникюр весны-2025 — лучшие дизайны
Красивый маникюр. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Маникюр всегда был отличным способом выразить себя, и сезон весна-лето 2025 предлагает еще больше возможностей для творчества. В этом году мода на ногти удивляет свежими идеями, которые влюбляют в себя с первого взгляда. Это время смелых цветов, изящных форм и интересных текстур.

Новини.LIVE расскажет, какой маникюр сделать в начале весны.

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Какие цвета для ногтей выбрать весной

Пастельные оттенки, такие как нежный персиковый, бледно-голубой или пудровый розовый, остаются в тренде. Они добавляют легкости и хорошо сочетаются с весенними луками. Но, если хочется яркости, обрати внимание на смелый желтый, оранжевый или насыщенный цвет фуксии. Такие оттенки придадут оригинальности вашему образу.

Розовые ногти добавляют романтизма любому образу
Розовые ногти. Фото из Instagram

Форма ногтей — как выбрать

Миндалевидная форма — абсолютный хит. Она делает руки элегантными и утонченными. Но и ультрадлинные или коротенькие квадратные ноготки также имеют своих фанатов. Выбирайте то, что больше всего подходит к вашему стилю и настроению.

Дизайн маникюра, идеальный для весеннего настроения
Стильный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Тренды дизайна 2025

  • 3D-дизайн: Прозрачные капли, похожие на желе, или объемные фигурки — это новинка, которая точно привлечет внимание.
  • Металлик: Хромированные оттенки создают эффект "жидкого металла" и добавляют роскоши.
  • Минимализм: Простой декор, например, полоски или негативное пространство, выглядит стильно и современно.
  • Омбре и градиент: Плавные переходы цветов имеют мягкий и гармоничный вид.
Оригинальный маникюр можно сделать в любое время
Оригинальный маникюр. Фото из Instagram

Эффекты и текстуры

  • Стеклянные ногти: Прозрачность и блеск создают эффект настоящего хрусталя.
  • Рыбчатые узоры: Матовое покрытие с дымкой выглядит загадочно и утонченно.
  • Втирка: Зеркальные блики добавляют праздничного настроения.

Классика с новым взглядом

Френч остается вне времени, но теперь он получает обновление: разноцветные кончики, комбинации текстур и даже блестки. Лунный маникюр также в моде — его можно делать с пастельными или металлическими оттенками.

Ранее мы писали о том, какой стильный маникюр можно сделать с черным цветом.

Также мы сообщали, какой креативный дизайн ногтей можно еще сделать зимой.

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