Стильный маникюр весны-2025 — лучшие дизайны

Красивый маникюр. Фото: Pixabay

Маникюр всегда был отличным способом выразить себя, и сезон весна-лето 2025 предлагает еще больше возможностей для творчества. В этом году мода на ногти удивляет свежими идеями, которые влюбляют в себя с первого взгляда. Это время смелых цветов, изящных форм и интересных текстур.

Новини.LIVE расскажет, какой маникюр сделать в начале весны.

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Какие цвета для ногтей выбрать весной

Пастельные оттенки, такие как нежный персиковый, бледно-голубой или пудровый розовый, остаются в тренде. Они добавляют легкости и хорошо сочетаются с весенними луками. Но, если хочется яркости, обрати внимание на смелый желтый, оранжевый или насыщенный цвет фуксии. Такие оттенки придадут оригинальности вашему образу.

Розовые ногти. Фото из Instagram

Форма ногтей — как выбрать

Миндалевидная форма — абсолютный хит. Она делает руки элегантными и утонченными. Но и ультрадлинные или коротенькие квадратные ноготки также имеют своих фанатов. Выбирайте то, что больше всего подходит к вашему стилю и настроению.

Стильный дизайн маникюра. Фото из Instagram

Тренды дизайна 2025

3D-дизайн : Прозрачные капли, похожие на желе, или объемные фигурки — это новинка, которая точно привлечет внимание.

: Прозрачные капли, похожие на желе, или объемные фигурки — это новинка, которая точно привлечет внимание. Металлик : Хромированные оттенки создают эффект "жидкого металла" и добавляют роскоши.

: Хромированные оттенки создают эффект "жидкого металла" и добавляют роскоши. Минимализм : Простой декор, например, полоски или негативное пространство, выглядит стильно и современно.

: Простой декор, например, полоски или негативное пространство, выглядит стильно и современно. Омбре и градиент: Плавные переходы цветов имеют мягкий и гармоничный вид.

Оригинальный маникюр. Фото из Instagram

Эффекты и текстуры

Стеклянные ногти : Прозрачность и блеск создают эффект настоящего хрусталя.

: Прозрачность и блеск создают эффект настоящего хрусталя. Рыбчатые узоры : Матовое покрытие с дымкой выглядит загадочно и утонченно.

: Матовое покрытие с дымкой выглядит загадочно и утонченно. Втирка: Зеркальные блики добавляют праздничного настроения.

Классика с новым взглядом

Френч остается вне времени, но теперь он получает обновление: разноцветные кончики, комбинации текстур и даже блестки. Лунный маникюр также в моде — его можно делать с пастельными или металлическими оттенками.

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