Стильный маникюр весны-2025 — лучшие дизайны

Самые модные дизайны маникюра весны-2025 года
Маникюр всегда был отличным способом выразить себя, и сезон весна-лето 2025 предлагает еще больше возможностей для творчества. В этом году мода на ногти удивляет свежими идеями, которые влюбляют в себя с первого взгляда. Это время смелых цветов, изящных форм и интересных текстур.
Новини.LIVE расскажет, какой маникюр сделать в начале весны.
Какие цвета для ногтей выбрать весной
Пастельные оттенки, такие как нежный персиковый, бледно-голубой или пудровый розовый, остаются в тренде. Они добавляют легкости и хорошо сочетаются с весенними луками. Но, если хочется яркости, обрати внимание на смелый желтый, оранжевый или насыщенный цвет фуксии. Такие оттенки придадут оригинальности вашему образу.
Форма ногтей — как выбрать
Миндалевидная форма — абсолютный хит. Она делает руки элегантными и утонченными. Но и ультрадлинные или коротенькие квадратные ноготки также имеют своих фанатов. Выбирайте то, что больше всего подходит к вашему стилю и настроению.
Тренды дизайна 2025
- 3D-дизайн: Прозрачные капли, похожие на желе, или объемные фигурки — это новинка, которая точно привлечет внимание.
- Металлик: Хромированные оттенки создают эффект "жидкого металла" и добавляют роскоши.
- Минимализм: Простой декор, например, полоски или негативное пространство, выглядит стильно и современно.
- Омбре и градиент: Плавные переходы цветов имеют мягкий и гармоничный вид.
Эффекты и текстуры
- Стеклянные ногти: Прозрачность и блеск создают эффект настоящего хрусталя.
- Рыбчатые узоры: Матовое покрытие с дымкой выглядит загадочно и утонченно.
- Втирка: Зеркальные блики добавляют праздничного настроения.
Классика с новым взглядом
Френч остается вне времени, но теперь он получает обновление: разноцветные кончики, комбинации текстур и даже блестки. Лунный маникюр также в моде — его можно делать с пастельными или металлическими оттенками.
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