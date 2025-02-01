Стильний манікюр весни-2025 — найкращі дизайни

Наймодніші дизайни манікюру весни-2025 року
Манікюр завжди був чудовим способом виразити себе, і сезон весна-літо 2025 пропонує ще більше можливостей для творчості. Цього року мода на нігті дивує свіжими ідеями, які закохують у себе з першого погляду. Це час сміливих кольорів, витончених форм і цікавих текстур.
Новини.LIVE розповість, який манікюр зробити на початку весни.
Які кольори для нігтів вибрати весною
Пастельні відтінки, як-от ніжний персиковий, блідо-блакитний чи пудровий рожевий, залишаються у тренді. Вони додають легкості і добре поєднуються з весняними луками. Але, якщо хочеться яскравості, зверни увагу на сміливий жовтий, помаранчевий чи насичений колір фуксії. Такі відтінки додадуть оригінальності вашому образу.
Форма нігтів — як обрати
Мигдалеподібна форма — абсолютний хіт. Вона робить руки елегантними і витонченими. Але й ультрадовгі чи коротенькі квадратні нігтики також мають своїх фанатів. Обирайте те, що найбільше пасує до вашого стилю і настрою.
Тренди дизайну 2025
- 3D-дизайн: Прозорі краплі, схожі на желе, або об'ємні фігурки — це новинка, яка точно приверне увагу.
- Металік: Хромовані відтінки створюють ефект "рідкого металу" і додають розкоші.
- Мінімалізм: Простий декор, наприклад, смужки чи негативний простір, має стильний і сучасний вигляд.
- Омбре та градієнт: Плавні переходи кольорів мають м’який та гармонійний вигляд.
Ефекти і текстури
- Скляні нігті: Прозорість і блиск створюють ефект справжнього кришталю.
- Димчасті візерунки: Матове покриття з серпанком має загадковий і витончений вигляд.
- Втирка: Дзеркальні відблиски додають святкового настрою.
Класика з новим поглядом
Френч залишається поза часом, але тепер він отримує оновлення: різнокольорові кінчики, комбінації текстур і навіть блискітки. Місячний манікюр також у моді — його можна робити з пастельними чи металевими відтінками.
Раніше ми писали про те, який стильний манікюр можна зробити з чорним кольором.
Також ми повідомляли, який креативний дизайн нігтів можна ще зробити взимку.
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