Стильний манікюр весни-2025 — найкращі дизайни

Гарний манікюр. Фото: Pixabay

Манікюр завжди був чудовим способом виразити себе, і сезон весна-літо 2025 пропонує ще більше можливостей для творчості. Цього року мода на нігті дивує свіжими ідеями, які закохують у себе з першого погляду. Це час сміливих кольорів, витончених форм і цікавих текстур.

Новини.LIVE розповість, який манікюр зробити на початку весни.

Читайте також:

Які кольори для нігтів вибрати весною

Пастельні відтінки, як-от ніжний персиковий, блідо-блакитний чи пудровий рожевий, залишаються у тренді. Вони додають легкості і добре поєднуються з весняними луками. Але, якщо хочеться яскравості, зверни увагу на сміливий жовтий, помаранчевий чи насичений колір фуксії. Такі відтінки додадуть оригінальності вашому образу.

Рожеві нігті. Фото з Instagram

Форма нігтів — як обрати

Мигдалеподібна форма — абсолютний хіт. Вона робить руки елегантними і витонченими. Але й ультрадовгі чи коротенькі квадратні нігтики також мають своїх фанатів. Обирайте те, що найбільше пасує до вашого стилю і настрою.

Стильний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Тренди дизайну 2025

3D-дизайн : Прозорі краплі, схожі на желе, або об'ємні фігурки — це новинка, яка точно приверне увагу.

: Прозорі краплі, схожі на желе, або об'ємні фігурки — це новинка, яка точно приверне увагу. Металік : Хромовані відтінки створюють ефект "рідкого металу" і додають розкоші.

: Хромовані відтінки створюють ефект "рідкого металу" і додають розкоші. Мінімалізм : Простий декор, наприклад, смужки чи негативний простір, має стильний і сучасний вигляд.

: Простий декор, наприклад, смужки чи негативний простір, має стильний і сучасний вигляд. Омбре та градієнт: Плавні переходи кольорів мають м’який та гармонійний вигляд.

Оригінальний манікюр. Фото з Instagram

Ефекти і текстури

Скляні нігті : Прозорість і блиск створюють ефект справжнього кришталю.

: Прозорість і блиск створюють ефект справжнього кришталю. Димчасті візерунки : Матове покриття з серпанком має загадковий і витончений вигляд.

: Матове покриття з серпанком має загадковий і витончений вигляд. Втирка: Дзеркальні відблиски додають святкового настрою.

Класика з новим поглядом

Френч залишається поза часом, але тепер він отримує оновлення: різнокольорові кінчики, комбінації текстур і навіть блискітки. Місячний манікюр також у моді — його можна робити з пастельними чи металевими відтінками.

Раніше ми писали про те, який стильний манікюр можна зробити з чорним кольором.

Також ми повідомляли, який креативний дизайн нігтів можна ще зробити взимку.