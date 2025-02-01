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Наймодніші дизайни манікюру весни-2025 року

1 лютого 2025 19:51
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильний манікюр весни-2025 — найкращі дизайни
Гарний манікюр. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Манікюр завжди був чудовим способом виразити себе, і сезон весна-літо 2025 пропонує ще більше можливостей для творчості. Цього року мода на нігті дивує свіжими ідеями, які закохують у себе з першого погляду. Це час сміливих кольорів, витончених форм і цікавих текстур.

Новини.LIVE розповість, який манікюр зробити на початку весни.

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Які кольори для нігтів вибрати весною

Пастельні відтінки, як-от ніжний персиковий, блідо-блакитний чи пудровий рожевий, залишаються у тренді. Вони додають легкості і добре поєднуються з весняними луками. Але, якщо хочеться яскравості, зверни увагу на сміливий жовтий, помаранчевий чи насичений колір фуксії. Такі відтінки додадуть оригінальності вашому образу.

Рожеві нігті додають романтизму будь-якому образу
Рожеві нігті. Фото з Instagram

Форма нігтів — як обрати

Мигдалеподібна форма — абсолютний хіт. Вона робить руки елегантними і витонченими. Але й ультрадовгі чи коротенькі квадратні нігтики також мають своїх фанатів. Обирайте те, що найбільше пасує до вашого стилю і настрою.

Дизайн манікюру, що ідеальний для весняного настрою
Стильний дизайн манікюру. Фото з Instagram

Тренди дизайну 2025

  • 3D-дизайн: Прозорі краплі, схожі на желе, або об'ємні фігурки — це новинка, яка точно приверне увагу.
  • Металік: Хромовані відтінки створюють ефект "рідкого металу" і додають розкоші.
  • Мінімалізм: Простий декор, наприклад, смужки чи негативний простір, має стильний і сучасний вигляд.
  • Омбре та градієнт: Плавні переходи кольорів мають м’який та гармонійний вигляд.
Оригінальний манікюр можна зробити у будь-яку пору
Оригінальний манікюр. Фото з Instagram

Ефекти і текстури

  • Скляні нігті: Прозорість і блиск створюють ефект справжнього кришталю.
  • Димчасті візерунки: Матове покриття з серпанком має загадковий і витончений вигляд.
  • Втирка: Дзеркальні відблиски додають святкового настрою.

Класика з новим поглядом

Френч залишається поза часом, але тепер він отримує оновлення: різнокольорові кінчики, комбінації текстур і навіть блискітки. Місячний манікюр також у моді — його можна робити з пастельними чи металевими відтінками.

Раніше ми писали про те, який стильний манікюр можна зробити з чорним кольором.

Також ми повідомляли, який креативний дизайн нігтів можна ще зробити взимку.

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