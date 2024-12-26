Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Самые модные челки 2025 — как выбрать идеальную прическу для себя arrow

Самые модные челки 2025 — как выбрать идеальную прическу для себя

26 декабря 2024 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные челки 2025 — прически, которые покорят всех в новом году
Стильная прическа с челкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Челки снова возвращаются в моду, и это не удивительно. Если раньше их считали слишком требовательными в уходе, то сейчас стилисты утверждают, что это идеальный способ обновить образ, сделать прическу более интересной, а вид — моложе.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Интересно, что челки подходят к любой длине и текстуре волос. Независимо от того, имеете ли вы короткие, длинные или волнистые волосы, правильно подобранная челка придаст вашей прическе особого шарма. Главное — выбрать вариант, который подчеркнет ваши черты и дополнит стиль.

Трендовые челки 2025 года

Челка "бардо"

Этот стиль выглядит особенно эффектно, когда немного отрастает. "Бардо" — это об элегантности и минимальном уходе. Его популяризировала легендарная актриса Бриджит Бардо, и сегодня этот французский стиль снова в тренде. Челка имеет легкий и универсальный вид, поэтому подходит почти всем.

Такая челка сейчас самая модная
Челка "бардо". Фото с Instagram

Челка-шторка

Этот вариант стал любимцем многих женщин благодаря своей универсальности. Челка-шторка обрамляет лицо мягкими линиями, придавая образу нежности и романтичности. Он отлично сочетается с волосами средней длины и легко укладывается, поэтому станет отличным выбором для любого типа лица.

Челка придает прическе оригинальности
Челка-шторка. Фото с Instagram

Рваная челка

Если ищете что-то стильное и непринужденное, рваная челка — это именно то. Она идеально дополнит любую прическу и легко укладывается дома. Такой вариант подходит для создания расслабленного, кэжуального образа и станет одним из главных трендов в ближайший год.

Рваная челка имеет стильный вид
Рваная челка. Фото с Instagram

Пышная челка

Этот стиль уже давно обожает Тейлор Свифт — ее широкая, густая челка прекрасно гармонирует с высоким лбом, делая лицо визуально короче. Это вариант для тех, кто любит экспериментировать с объемными прически и стремится придать образу драматичности.

Чаще все делают именно пышную челку
Пышная челка. Фото с Instagram

Как носить челки

Челка — это настоящее поле для экспериментов. С ней прекрасно выглядят распущенные волосы — как прямые, так и волнистые. Также можно создавать разные прически: аккуратные пучки, низкие хвосты или даже высокие укладки.

Играйте со стилями, пробуйте новые варианты — и ваш образ всегда будет выглядеть свежим и модным.

Раньше мы писали о том, какая стрижка считается идеальной для женщин 50+.

Также мы сообщали, какая новая стрижка подходит всем и очень модная.

мода стрижки прически красота стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:51 Укрзализныця добавила 50 вагонов к поездам накануне Нового года

обновлено:

16:33 В Сумах третий раз за день слышны взрывы — что известно

16:17 Нефтяное пятно в Черном море – настоящие масштабы катастрофы

16:14 В Харькове раздался ряд взрывов

16:00 В Украине с 1 января заработает альтернатива МСЭК — как это будет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:56 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — есть жертвы

15:37 Самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ракета, — Euronews

15:33 Сдавал патриотов оккупантам — в Николаеве судили предателя

15:25 Увольнение пропавшего без вести — возможно ли это

15:16 В сети показали кадры первых минут после удара по Кривому Рогу

16:51 Укрзализныця добавила 50 вагонов к поездам накануне Нового года

обновлено:

16:33 В Сумах третий раз за день слышны взрывы — что известно

16:17 Нефтяное пятно в Черном море – настоящие масштабы катастрофы

16:14 В Харькове раздался ряд взрывов

16:00 В Украине с 1 января заработает альтернатива МСЭК — как это будет

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:56 Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине — есть жертвы

15:37 Самолет Azerbaijan Airlines сбила российская ракета, — Euronews

15:33 Сдавал патриотов оккупантам — в Николаеве судили предателя

15:25 Увольнение пропавшего без вести — возможно ли это

15:16 В сети показали кадры первых минут после удара по Кривому Рогу

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать