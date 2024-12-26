Модные челки 2025 — прически, которые покорят всех в новом году

Стильная прическа с челкой. Фото: Freepik

Челки снова возвращаются в моду, и это не удивительно. Если раньше их считали слишком требовательными в уходе, то сейчас стилисты утверждают, что это идеальный способ обновить образ, сделать прическу более интересной, а вид — моложе.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Интересно, что челки подходят к любой длине и текстуре волос. Независимо от того, имеете ли вы короткие, длинные или волнистые волосы, правильно подобранная челка придаст вашей прическе особого шарма. Главное — выбрать вариант, который подчеркнет ваши черты и дополнит стиль.

Трендовые челки 2025 года

Челка "бардо"

Этот стиль выглядит особенно эффектно, когда немного отрастает. "Бардо" — это об элегантности и минимальном уходе. Его популяризировала легендарная актриса Бриджит Бардо, и сегодня этот французский стиль снова в тренде. Челка имеет легкий и универсальный вид, поэтому подходит почти всем.

Челка "бардо". Фото с Instagram

Челка-шторка

Этот вариант стал любимцем многих женщин благодаря своей универсальности. Челка-шторка обрамляет лицо мягкими линиями, придавая образу нежности и романтичности. Он отлично сочетается с волосами средней длины и легко укладывается, поэтому станет отличным выбором для любого типа лица.

Челка-шторка. Фото с Instagram

Рваная челка

Если ищете что-то стильное и непринужденное, рваная челка — это именно то. Она идеально дополнит любую прическу и легко укладывается дома. Такой вариант подходит для создания расслабленного, кэжуального образа и станет одним из главных трендов в ближайший год.

Рваная челка. Фото с Instagram

Пышная челка

Этот стиль уже давно обожает Тейлор Свифт — ее широкая, густая челка прекрасно гармонирует с высоким лбом, делая лицо визуально короче. Это вариант для тех, кто любит экспериментировать с объемными прически и стремится придать образу драматичности.

Пышная челка. Фото с Instagram

Как носить челки

Челка — это настоящее поле для экспериментов. С ней прекрасно выглядят распущенные волосы — как прямые, так и волнистые. Также можно создавать разные прически: аккуратные пучки, низкие хвосты или даже высокие укладки.

Играйте со стилями, пробуйте новые варианты — и ваш образ всегда будет выглядеть свежим и модным.

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