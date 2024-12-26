Модні чубчики 2025 — зачіски, які підкорять усіх у новому році

Наймодніші чубчики 2025 — як обрати ідеальну зачіску для себе
Чубчики знову повертаються в моду, і це не дивно. Якщо раніше їх вважали надто вибагливими у догляді, то зараз стилісти стверджують, що це ідеальний спосіб оновити образ, зробити зачіску цікавішою, а вигляд — молодшим.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Цікаво, що чубчики пасують до будь-якої довжини та текстури волосся. Незалежно від того, чи маєте ви коротке, довге або хвилясте волосся, правильно підібраний чубчик додасть вашій зачісці особливого шарму. Головне — вибрати варіант, який підкреслить ваші риси та доповнить стиль.
Трендові чубчики 2025 року
Чубчик "бардо"
Цей стиль має особливо ефектний вигляд, коли трохи відростає. "Бардо" — це про елегантність і мінімальний догляд. Його популяризувала легендарна акторка Бріджит Бардо, і сьогодні цей французький стиль знову в тренді. Чубчик має легкий та універсальний вигляд, тому пасує майже всім.
Чубчик-шторка
Цей варіант став улюбленцем багатьох жінок завдяки своїй універсальності. Чубчик-шторка обрамляє обличчя м’якими лініями, додаючи образу ніжності та романтичності. Він чудово поєднується з волоссям середньої довжини й легко вкладається, тому стане чудовим вибором для будь-якого типу обличчя.
Рваний чубчик
Якщо шукаєте щось стильне та невимушене, рваний чубчик — це саме те. Він ідеально доповнить будь-яку зачіску й легко вкладається вдома. Такий варіант підходить для створення розслабленого, кежуального образу і стане одним із головних трендів найближчого року.
Пишний чубчик
Цей стиль вже давно обожнює Тейлор Свіфт — її широкий, густий чубчик чудово гармоніює з високим чолом, роблячи обличчя візуально коротшим. Це варіант для тих, хто любить експериментувати з об’ємними зачісками та прагне додати образу драматичності.
Як носити чубчики
Чубчик — це справжнє поле для експериментів. З ним чудовий має вигляд розпущене волосся — як пряме, так і хвилясте. Також можна створювати різні зачіски: акуратні пучки, низькі хвости або навіть високі укладки.
Грайте зі стилями, пробуйте нові варіанти — і ваш образ завжди буде мати свіжий і модний вигляд.
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