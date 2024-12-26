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Наймодніші чубчики 2025 — як обрати ідеальну зачіску для себе

26 грудня 2024 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні чубчики 2025 — зачіски, які підкорять усіх у новому році
Стильна зачіска з чубчиком. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чубчики знову повертаються в моду, і це не дивно. Якщо раніше їх вважали надто вибагливими у догляді, то зараз стилісти стверджують, що це ідеальний спосіб оновити образ, зробити зачіску цікавішою, а вигляд — молодшим.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цікаво, що чубчики пасують до будь-якої довжини та текстури волосся. Незалежно від того, чи маєте ви коротке, довге або хвилясте волосся, правильно підібраний чубчик додасть вашій зачісці особливого шарму. Головне — вибрати варіант, який підкреслить ваші риси та доповнить стиль.

Трендові чубчики 2025 року

Чубчик "бардо"

Цей стиль має особливо ефектний вигляд, коли трохи відростає. "Бардо" — це про елегантність і мінімальний догляд. Його популяризувала легендарна акторка Бріджит Бардо, і сьогодні цей французький стиль знову в тренді. Чубчик має легкий та універсальний вигляд, тому пасує майже всім.

Такий чубчик зараз наймодніший
Чубчик "бардо". Фото з Instagram

Чубчик-шторка

Цей варіант став улюбленцем багатьох жінок завдяки своїй універсальності. Чубчик-шторка обрамляє обличчя м’якими лініями, додаючи образу ніжності та романтичності. Він чудово поєднується з волоссям середньої довжини й легко вкладається, тому стане чудовим вибором для будь-якого типу обличчя.

Чубчик додає зачісці оригінальності
Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Рваний чубчик

Якщо шукаєте щось стильне та невимушене, рваний чубчик — це саме те. Він ідеально доповнить будь-яку зачіску й легко вкладається вдома. Такий варіант підходить для створення розслабленого, кежуального образу і стане одним із головних трендів найближчого року.

Рваний чубчик має стильний вигляд
Рваний чубчик. Фото з Instagram

Пишний чубчик

Цей стиль вже давно обожнює Тейлор Свіфт — її широкий, густий чубчик чудово гармоніює з високим чолом, роблячи обличчя візуально коротшим. Це варіант для тих, хто любить експериментувати з об’ємними зачісками та прагне додати образу драматичності.

Частіше усі роблять саме пишний чубчик
Пишний чубчик. Фото з Instagram

Як носити чубчики

Чубчик — це справжнє поле для експериментів. З ним чудовий має вигляд розпущене волосся — як пряме, так і хвилясте. Також можна створювати різні зачіски: акуратні пучки, низькі хвости або навіть високі укладки.

Грайте зі стилями, пробуйте нові варіанти — і ваш образ завжди буде мати свіжий і модний вигляд.

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