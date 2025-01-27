Сапоги, которые покорят весну 2025 — с чем носить

Самые модные сапоги весны-2025 — стильные идеи для образов
Жокейские сапоги давно вышли за пределы конного спорта и стали любимой обувью модниц во всем мире. Они добавляют образу нотку элегантности, подходят как для офиса, так и для прогулок, а главное — легко сочетаются с разными стилями.
Стилист Оксана в Instagram рассказала, с чем их носить, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.
С чем носить модную обувь весной-2025
Сочетание с брюками
Классика всегда в моде. Сапоги прекрасно подходят к прямым или зауженным брюкам. Идеальная длина — чуть выше щиколотки, чтобы обувь была видна. Для таких образов подойдут ткани, такие как шерсть или твид. Эффектный вид обеспечен.
С юбками и платьями
Если ищете женственный вариант, сочетайте сапоги с юбками-карандашами, макси или плиссированными моделями. Они создают стильный образ для любой погоды. В прохладное время можно добавить теплые колготки или леггинсы, а для платьев в стиле casual или ретро это вообще беспроигрышный вариант.
Пальто, тренчи и пиджаки
Для утонченного вида выбирайте жакеты, пальто или тренчи средней длины. Сапоги удачно дополняют силуэт, а пальто придает образу элегантности. Сочетайте с приталенными моделями или даже оверсайз — идеально для прогулок по городу или рабочих встреч.
Лук с рубашкой и жилеткой
Рубашка и длинная жилетка — еще одно стильное решение. Такой образ сочетает классику с нотками ретро. Добавьте к нему жокейские сапоги, и получите элегантный вид, который подходит для любого случая.
Аксессуары — финальный штрих
Жокейские сапоги отлично смотрятся с аксессуарами в классическом или ретро-стиле. Кожаные перчатки, стильные шарфы или ремни, а также небольшие сумочки дополнят ваш образ и сделают его совершенным.
Материалы и цвета
Чаще всего такие сапоги изготавливают из кожи или замши. Классические черные, коричневые или бежевые цвета подходят к любому гардеробу. Если хочется чего-то необычного, выбирайте яркие оттенки — они придадут вашему стилю смелости.
Ранее мы писали о том, какая обувь будет пользоваться спросом весной-летом 2025.
Также мы сообщали, что может стать идеальной альтернативой обуви Tabi.
Читайте Новини.LIVE!