Сапоги, которые покорят весну 2025 — с чем носить

Стильные сапоги. Фото: Freepik

Жокейские сапоги давно вышли за пределы конного спорта и стали любимой обувью модниц во всем мире. Они добавляют образу нотку элегантности, подходят как для офиса, так и для прогулок, а главное — легко сочетаются с разными стилями.

Стилист Оксана в Instagram рассказала, с чем их носить, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

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Сочетание с брюками

Классика всегда в моде. Сапоги прекрасно подходят к прямым или зауженным брюкам. Идеальная длина — чуть выше щиколотки, чтобы обувь была видна. Для таких образов подойдут ткани, такие как шерсть или твид. Эффектный вид обеспечен.

Ботинки со штанами. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

С юбками и платьями

Если ищете женственный вариант, сочетайте сапоги с юбками-карандашами, макси или плиссированными моделями. Они создают стильный образ для любой погоды. В прохладное время можно добавить теплые колготки или леггинсы, а для платьев в стиле casual или ретро это вообще беспроигрышный вариант.

Ботинки с платьем. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

Пальто, тренчи и пиджаки

Для утонченного вида выбирайте жакеты, пальто или тренчи средней длины. Сапоги удачно дополняют силуэт, а пальто придает образу элегантности. Сочетайте с приталенными моделями или даже оверсайз — идеально для прогулок по городу или рабочих встреч.

Ботинки в стильном образе. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

Лук с рубашкой и жилеткой

Рубашка и длинная жилетка — еще одно стильное решение. Такой образ сочетает классику с нотками ретро. Добавьте к нему жокейские сапоги, и получите элегантный вид, который подходит для любого случая.

Ботинки с жилеткой. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

Аксессуары — финальный штрих

Жокейские сапоги отлично смотрятся с аксессуарами в классическом или ретро-стиле. Кожаные перчатки, стильные шарфы или ремни, а также небольшие сумочки дополнят ваш образ и сделают его совершенным.

Материалы и цвета

Чаще всего такие сапоги изготавливают из кожи или замши. Классические черные, коричневые или бежевые цвета подходят к любому гардеробу. Если хочется чего-то необычного, выбирайте яркие оттенки — они придадут вашему стилю смелости.

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