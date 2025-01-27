Чоботи, що підкорять весну 2025 — з чим носити

Стильні чоботи. Фото: Freepik

Жокейські чоботи давно вийшли за межі кінного спорту й стали улюбленим взуттям модниць у всьому світі. Вони додають образу нотку елегантності, підходять як для офісу, так і для прогулянок, а головне — легко поєднуються з різними стилями.

Стилістка Оксана в Instagram розповіла, з чим їх носити, щоб мати стильний вигляд й почуватися комфортно.

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Поєднання зі штанами

Класика завжди в моді. Чоботи чудово пасують до прямих або звужених штанів. Ідеальна довжина — трохи вище щиколотки, щоб взуття було видно. Для таких образів підійдуть тканини, як-от вовна чи твід. Ефектний вигляд забезпечений.

Чоботи зі штанами. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

Зі спідницями та сукнями

Якщо шукаєте жіночний варіант, поєднайте чоботи зі спідницями-олівцями, максі чи плісированими моделями. Вони створюють стильний образ для будь-якої погоди. У прохолодну пору можна додати теплі колготки або легінси, а для суконь у стилі casual чи ретро це взагалі безпрограшний варіант.

Чоботи з сукнею. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

Пальта, тренчі та піджаки

Для витонченого вигляду обирайте жакети, пальта або тренчі середньої довжини. Чоботи вдало доповнюють силует, а пальто надає образу елегантності. Поєднуйте з приталеними моделями чи навіть оверсайз — ідеально для прогулянок містом чи робочих зустрічей.

Чоботи в стильному образі. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

Лук із сорочкою та жилеткою

Сорочка та довгий жилет — ще одне стильне рішення. Такий образ поєднує класику з нотками ретро. Додайте до нього жокейські чоботи, й отримаєте елегантний вигляд, який підходить для будь-якої нагоди.

Чоботи з жакетом. Фото: Instagram.com/less_is_best_fashion

Аксесуари — фінальний штрих

Жокейські чоботи мають чудовий вигляд із аксесуарами в класичному або ретро-стилі. Шкіряні рукавички, стильні шарфи чи ремені, а також невеликі сумочки доповнять ваш образ і зроблять його довершеним.

Матеріали та кольори

Найчастіше такі чоботи виготовляють зі шкіри чи замші. Класичні чорні, коричневі чи бежеві кольори пасують до будь-якого гардероба. Якщо хочеться чогось незвичайного, обирайте яскраві відтінки — вони додадуть вашому стилю сміливості.

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