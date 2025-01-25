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Самая модная обувь весны-лета 2025 — тренды, которые впечатляют

25 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Главная обувь весны-лета 2025, о которой все говорят
Девушка в стильной обуви. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Подготовка к лету — это всегда приятные хлопоты. Кажется, будто до теплых дней еще далеко, но время пролетит быстрее, чем вы думаете. Именно сейчас идеальный момент, чтобы подумать о летней обуви, которая станет ярким акцентом ваших образов. 2025 год обещает множество интересных трендов — от классики до смелых решений.

В Vogue рассказали, что именно будет модным в этом году.

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Вьетнамки — новая классика

Легкие, удобные и универсальные. Представьте: прогулка по побережью, бассейн или даже вечеринка — вьетнамки теперь подходят для всего. Вместо простого дизайна бренды добавляют каблуки, декоративные элементы и даже яркие акценты. В этом году их будут носить не только с пляжными вещами, но и с платьями или джинсами.

Вьетнамки получили другой шанс на существование в образе
Miu Miu весна-лето 2025. Фото: GoRunway

Балетки

Эстетика нежности не теряет популярности. Балетки — выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль. Ferragamo, Chlo & eacute; и другие дизайнеры добавляют новые оттенки и текстуры, превращая привычные модели в настоящее произведение искусства. Они прекрасно сочетаются с юбками, платьями и даже короткими шортами.

Балетки подойдут к разным образам
Балетки. Фото из Instagram

Туфли Mary Jane

Эти туфли всегда выглядят уместно. В 2025-м их украшают острые носки, банты и даже металлические детали. Независимо от того, выбираете ли вы классику или экспериментальные модели, они дополнят ваш образ с корсетами или даже шортами.

Туфли определенной формы приобретают сейчас популярность
Туфли Mary Jane. Фото из Instagram

Лоферы 

Удобные лоферы остаются с нами и этим летом. Loewe и Bottega Veneta предлагают яркие варианты — от белоснежных до горчичных. А для поклонников классики остаются сдержанные черные или бежевые модели.

Лоферы идеальная обувь на все сезоны
Лоферы. Фото из Instagram

Боксерские кроссовки — модный вызов

Этот тренд только начинает свой путь, но уже впечатляет. Они переходят из спортивных залов на улицы, даря возможность экспериментировать со стилем.

Модный мир покоряет новая модель кроссовок
Christian Dior весна-лето 2025. Фото: Go Runway

Оксфорды — безоговорочная классика

Туфли, которые всегда уместны. Coach, Ralph Lauren и Loewe предлагают модели, которые станут частью вашего капсульного гардероба на годы.

Оксфорды - это та обувь, что на годы
Оксфорды. Фото из Instagram

"Голая" обувь — смелое решение

Балетками и босоножками, которые едва прикрывают ступню, покоряют подиумы. От сетчатых моделей до пар, которые выглядят как отпечаток стопы, — это тренд для тех, кто не боится быть оригинальным.

Обувь, добавляющая оригинальности образу
Rabanne весна-лето 2025. Фото: Go Runway

Также отметим, что платформа возвращается, предлагая альтернативу классическим каблукам. Такая обувь добавляет роста, но остается комфортной для ежедневных прогулок.

Ранее мы писали о том, какая новая гибридная обувь набирает популярность.

Также мы сообщали, какая обувь может быть стильной, но не очень практичной.

мода тренды обувь стиль 2025 год

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09:47 Выезд за границу сегодня — ситуация на трассе Одесса-Рени

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:44 В Харькове суд наказал солдата за отказ выполнять приказ

09:43 Легендарный Тарьей Бё объявил о пенсии через неделю после брата

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