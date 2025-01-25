Главная обувь весны-лета 2025, о которой все говорят

Девушка в стильной обуви. Фото: Freepik

Подготовка к лету — это всегда приятные хлопоты. Кажется, будто до теплых дней еще далеко, но время пролетит быстрее, чем вы думаете. Именно сейчас идеальный момент, чтобы подумать о летней обуви, которая станет ярким акцентом ваших образов. 2025 год обещает множество интересных трендов — от классики до смелых решений.

В Vogue рассказали, что именно будет модным в этом году.

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Вьетнамки — новая классика

Легкие, удобные и универсальные. Представьте: прогулка по побережью, бассейн или даже вечеринка — вьетнамки теперь подходят для всего. Вместо простого дизайна бренды добавляют каблуки, декоративные элементы и даже яркие акценты. В этом году их будут носить не только с пляжными вещами, но и с платьями или джинсами.

Miu Miu весна-лето 2025. Фото: GoRunway

Балетки

Эстетика нежности не теряет популярности. Балетки — выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль. Ferragamo, Chlo & eacute; и другие дизайнеры добавляют новые оттенки и текстуры, превращая привычные модели в настоящее произведение искусства. Они прекрасно сочетаются с юбками, платьями и даже короткими шортами.

Балетки. Фото из Instagram

Туфли Mary Jane

Эти туфли всегда выглядят уместно. В 2025-м их украшают острые носки, банты и даже металлические детали. Независимо от того, выбираете ли вы классику или экспериментальные модели, они дополнят ваш образ с корсетами или даже шортами.

Туфли Mary Jane. Фото из Instagram

Лоферы

Удобные лоферы остаются с нами и этим летом. Loewe и Bottega Veneta предлагают яркие варианты — от белоснежных до горчичных. А для поклонников классики остаются сдержанные черные или бежевые модели.

Лоферы. Фото из Instagram

Боксерские кроссовки — модный вызов

Этот тренд только начинает свой путь, но уже впечатляет. Они переходят из спортивных залов на улицы, даря возможность экспериментировать со стилем.

Christian Dior весна-лето 2025. Фото: Go Runway

Оксфорды — безоговорочная классика

Туфли, которые всегда уместны. Coach, Ralph Lauren и Loewe предлагают модели, которые станут частью вашего капсульного гардероба на годы.

Оксфорды. Фото из Instagram

"Голая" обувь — смелое решение

Балетками и босоножками, которые едва прикрывают ступню, покоряют подиумы. От сетчатых моделей до пар, которые выглядят как отпечаток стопы, — это тренд для тех, кто не боится быть оригинальным.

Rabanne весна-лето 2025. Фото: Go Runway

Также отметим, что платформа возвращается, предлагая альтернативу классическим каблукам. Такая обувь добавляет роста, но остается комфортной для ежедневных прогулок.

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