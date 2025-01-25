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Наймодніше взуття весни-літа 2025 — тренди, які вражають

25 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головне взуття весни-літа 2025, про яке всі говорять
Дівчина в стильному взутті. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Підготовка до літа — це завжди приємний клопіт. Здається, ніби до теплих днів ще далеко, але час промайне швидше, ніж ви думаєте. Саме зараз ідеальний момент, щоб подумати про літнє взуття, яке стане яскравим акцентом ваших образів. 2025 рік обіцяє безліч цікавих трендів — від класики до сміливих рішень.

У Vogue розповіли, що саме буде модним цього року.

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В'єтнамки — нова класика

Легкі, зручні та універсальні. Уявіть: прогулянка узбережжям, басейн чи навіть вечірка — в'єтнамки тепер підходять для всього. Замість простого дизайну бренди додають каблуки, декоративні елементи та навіть яскраві акценти. Цього року їх будуть носити не лише з пляжними речами, а й із сукнями чи джинсами.

В'єтнамки отримали інший шанс на існування в образі
Miu Miu весна-літо 2025. Photo: GoRunway

Балетки

Естетика ніжності не втрачає популярності. Балетки – вибір для тих, хто цінує комфорт і стиль. Ferragamo, Chloé та інші дизайнери додають нові відтінки та текстури, перетворюючи звичні моделі на справжній витвір мистецтва. Вони чудово поєднуються зі спідницями, сукнями та навіть короткими шортами.

Балетки підійдуть до різних образів
Балетки. Фото з Instagram

Туфлі Mary Jane

Ці туфлі завжди мають доречний вигляд. У 2025-му їх прикрашають гострі носки, банти та навіть металеві деталі. Незалежно від того, чи обираєте ви класику, чи експериментальні моделі, вони доповнять ваш образ з корсетами або навіть шортами.

Туфлі певної форми набувають зараз популярності
Туфлі Mary Jane. Фото з Instagram

Лофери 

Зручні лофери залишаються з нами й цього літа. Loewe та Bottega Veneta пропонують яскраві варіанти — від білосніжних до гірчичних. А для шанувальників класики залишаються стримані чорні чи бежеві моделі.

Лофери ідеальне взуття на усі сезони
Лофери. Фото з Instagram

Боксерські кросівки – модний виклик

Цей тренд лише починає свій шлях, але вже вражає. Вони переходять із спортивних залів на вулиці, даруючи можливість експериментувати зі стилем.

Модний світ підкорює нова модель кросівок
Christian Dior весна-літо 2025. Photo: Go Runway

Оксфорди — беззаперечна класика

Туфлі, які завжди доречні. Coach, Ralph Lauren та Loewe пропонують моделі, що стануть частиною вашого капсульного гардероба на роки.

Оксфорди - це те взуття, що на роки
Оксфорди. Фото з Instagram

"Голе" взуття — сміливе рішення

Балетки та босоніжки, які ледь прикривають ступню, підкорюють подіуми. Від сітчастих моделей до пар, які нагадують відбиток стопи, — це тренд для тих, хто не боїться бути оригінальним.

Взуття, що додає оригінальності образу
Rabanne весна-літо 2025. Photo: Go Runway

Також зазначимо, що платформа повертається, пропонуючи альтернативу класичним підборам. Таке взуття додає зросту, але залишається комфортним для щоденних прогулянок.

Раніше ми писали про те, яке нове гібридне взуття набирає популярності.

Також ми повідомляли, яке взуття може бути стильним, але не дуже практичним.

мода тренди взуття стиль 2025 рік

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10:03 Санду їде до Києва у день народження Зеленського — відео з потяга

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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