Винтажное пальто из 2000-х стало главным хитом этого года

Девушка в пальто и стильной шляпе. Фото: Freepik

Винтажное пальто из 2000-х возвращается в моду, и теперь это главный маст-хэв сезона. Объемный силуэт, мягкий искусственный мех на воротнике и рукавах, легкий налет богемности — все это делает его идеальным вариантом для холодного времени года. Такое пальто когда-то было любимой вещью светских львиц и икон стиля, а теперь оно снова покоряет подиумы и улицы мегаполисов.

Об этом сообщает французский Vogue.

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Почему это пальто снова так популярно

Модные дома, такие как Chloé и Etro, сделали ставку на ностальгию, вернув трендовый крой в свои коллекции. А недавно Белла Хадид доказала, что эта вещь остается актуальной. Ее выбор — пальто в стиле Penny Lane от Dolce & Gabbana, украшенное пышным искусственным мехом.

Хадид в винтажном пальто. Фото: heStewartofNY

К нему модель подобрала высокие бежевые сапоги Celine, солнцезащитные очки Chanel с желтыми линзами и сумку Keepall от Louis Vuitton. Образ дополнили крупные серьги и минималистичное кольцо.

Образ от Хадид. Фото: Aeon

Еще в 2000-х подобный стиль сделала культовым Кейт Хадсон в фильме "Почти знаменит". Ее персонаж в длинном карамельном пальто с меховой отделкой стал модным вдохновением для целой эпохи. Теперь этот тренд снова в игре.

Как носить винтажное пальто, чтобы выглядеть стильно

Кэжуал вариант: сочетайте пальто с прямыми джинсами, уютным свитером и массивными ботинками или угги.

сочетайте пальто с прямыми джинсами, уютным свитером и массивными ботинками или угги. Элегантный стиль: добавьте высокие сапоги на каблуке, минималистичную сумку и классические украшения.

добавьте высокие сапоги на каблуке, минималистичную сумку и классические украшения. Богемный образ: кепка-бейкербой, длинная юбка или расклешенные брюки, объемный шарф и винтажные очки.

Главное — играть с цветами и текстурами. Теплые карамельные, шоколадные, кремовые и оливковые оттенки прекрасно дополняют этот стиль.

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