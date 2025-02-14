Вінтажне пальто з 2000-х стало головним хітом цього року

Дівчина в пальто і стильному капелюсі. Фото: Freepik

Вінтажне пальто з 2000-х повертається у моду, і тепер це головний маст-хев сезону. Об’ємний силует, м’яке штучне хутро на комірі та рукавах, легкий наліт богемності — усе це робить його ідеальним варіантом для холодної пори року. Таке пальто колись було улюбленою річчю світських левиць та ікон стилю, а тепер воно знову підкорює подіуми і вулиці мегаполісів.

Про це повідомляє французький Vogue.

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Чому це пальто знову таке популярне

Модні будинки, такі як Chloé та Etro, зробили ставку на ностальгію, повернувши трендовий крій у свої колекції. А нещодавно Белла Хадід довела, що ця річ залишається актуальною. Її вибір – пальто у стилі Penny Lane від Dolce & Gabbana, прикрашене пишним штучним хутром.

Хадід у вінтажному пальто. Фото: heStewartofNY

До нього модель підібрала високі бежеві чоботи Celine, сонцезахисні окуляри Chanel з жовтими лінзами та сумку Keepall від Louis Vuitton. Образ доповнили великі сережки та мінімалістичне кільце.

Образ від Хадід. Фото: Aeon

Ще у 2000-х подібний стиль зробила культовим Кейт Хадсон у фільмі "Майже знаменитий". Її персонаж у довгому карамельному пальті з хутряною обробкою став модним натхненням для цілої епохи. Тепер цей тренд знову у грі.

Як носити вінтажне пальто, щоб мати стильний вигляд

Кежуал варіант: поєднуйте пальто з прямими джинсами, затишним светром та масивними черевиками або уггі.

поєднуйте пальто з прямими джинсами, затишним светром та масивними черевиками або уггі. Елегантний стиль: додайте високі чоботи на підборах, мінімалістичну сумку та класичні прикраси.

додайте високі чоботи на підборах, мінімалістичну сумку та класичні прикраси. Богемний образ: кепка-бейкербой, довга спідниця або розкльошені штани, об’ємний шарф та вінтажні окуляри.

Головне – гратися з кольорами та текстурами. Теплі карамельні, шоколадні, кремові та оливкові відтінки чудово доповнюють цей стиль.

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