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Самое модное платье 2025 – сочетания, которые стоит попробовать

3 января 2025 11:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самое модное платье 2025 – стильные идеи, как и с чем носить
Девушка в стильном платье. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Вязаное платье — безусловный мастхев зимы 2025 года. Она не только согреет в холодную погоду, но и подчеркнет ваш стиль. Теплые ткани, комфортабельный фасон и актуальные цвета делают ее идеальным выбором для любого случая.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить вязаное платье этой зимой.

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Трендовый бургунди

Цвет бургунди остается в топе модных оттенков этого сезона. Эта насыщенная и одновременно сдержанная гамма придает образу нотку роскоши. Вязаное платье в оттенке бургунди прекрасно сочетается с высокими ботфортами или изящными сапогами на низком каблуке.

Такой лук идеально подойдет как для прогулки по городу, так и для встречи с друзьями. Завершить образ можно небольшой сумкой или ремешком в тон.

Платье в трендовом цвете всегда удачный выбор
Платье в цвете бургунди. Фото с Instagram

Белый минимализм с нотками контраста

Белое вязаное платье — это классика, которая всегда в тренде. Добавьте к ней стильный пиджак — из кожи или ткани, и вы получите универсальный лук для любой ситуации. Ботинки или ботфорты помогут сделать образ более обыденным.

А если дополнить все коричневой замшевой сумкой, получится теплый и уютный вариант на каждый день.

Белое платье выглядит очень элегантно.
Белое платье. Фото с Instagram

Черное с красным

Черное платье в сочетании с алыми аксессуарами — это всегда стильно и ярко. Выбирайте модель длины макси для элегантнейшего вида. Красная сумка и обувь станут теми акцентами, которые превратят ваш образ в настоящее произведение модного искусства.

Такое сочетание отлично подходит как для романтического ужина, так и для вечеринки.

Черное платье можно дополнить разными деталями.
Черное платье. Фото с Instagram

Короткое платье и дубленка-авиатор

Для тех, кто ценит комфорт в повседневных образах, короткое вязаное платье станет идеальным выбором. Светлые или темные варианты с простым дизайном хорошо дополняются трендовой дубленкой-авиатором.

Короткое платье – универсальный выбор на каждый день
Короткое платье. Фото с Instagram

Для завершения образа выберите сапоги на стойке и сумку через плечо.

Раньше мы писали о том, какие вещи от Zara в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, что с 2000-х вернулось в тренды.

мода тренды платье стиль 2025 год

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