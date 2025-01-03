Самое модное платье 2025 – стильные идеи, как и с чем носить

Самое модное платье 2025 – сочетания, которые стоит попробовать
Вязаное платье — безусловный мастхев зимы 2025 года. Она не только согреет в холодную погоду, но и подчеркнет ваш стиль. Теплые ткани, комфортабельный фасон и актуальные цвета делают ее идеальным выбором для любого случая.
Новини.LIVE расскажет, с чем носить вязаное платье этой зимой.
С чем носить трендовое платье этой зимой
Трендовый бургунди
Цвет бургунди остается в топе модных оттенков этого сезона. Эта насыщенная и одновременно сдержанная гамма придает образу нотку роскоши. Вязаное платье в оттенке бургунди прекрасно сочетается с высокими ботфортами или изящными сапогами на низком каблуке.
Такой лук идеально подойдет как для прогулки по городу, так и для встречи с друзьями. Завершить образ можно небольшой сумкой или ремешком в тон.
Белый минимализм с нотками контраста
Белое вязаное платье — это классика, которая всегда в тренде. Добавьте к ней стильный пиджак — из кожи или ткани, и вы получите универсальный лук для любой ситуации. Ботинки или ботфорты помогут сделать образ более обыденным.
А если дополнить все коричневой замшевой сумкой, получится теплый и уютный вариант на каждый день.
Черное с красным
Черное платье в сочетании с алыми аксессуарами — это всегда стильно и ярко. Выбирайте модель длины макси для элегантнейшего вида. Красная сумка и обувь станут теми акцентами, которые превратят ваш образ в настоящее произведение модного искусства.
Такое сочетание отлично подходит как для романтического ужина, так и для вечеринки.
Короткое платье и дубленка-авиатор
Для тех, кто ценит комфорт в повседневных образах, короткое вязаное платье станет идеальным выбором. Светлые или темные варианты с простым дизайном хорошо дополняются трендовой дубленкой-авиатором.
Для завершения образа выберите сапоги на стойке и сумку через плечо.
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