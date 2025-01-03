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Наймодніша сукня 2025 — стильні поєднання, які варто спробувати

3 січня 2025 11:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніша сукня 2025 — стильні ідеї, як і з чим носити
Дівчина в стильній сукні. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

В'язана сукня — безумовний мастхев зими 2025 року. Вона не лише зігріє у холодну погоду, але й підкреслить ваш стиль. Теплі тканини, комфортний фасон та актуальні кольори роблять її ідеальним вибором для будь-якого випадку.

Новини.LIVE розповість, з чим носити в'язану сукню цієї зими. 

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Трендовий бургунді

Колір бургунді залишається у топі модних відтінків цього сезону. Ця насичена і водночас стримана гамма додає образу нотку розкоші. В'язана сукня у відтінку бургунді чудово поєднується з високими ботфортами або витонченими чоботами на низьких підборах.

Такий лук ідеально підійде як для прогулянки містом, так і для зустрічі з друзями. Завершити образ можна невеликою сумкою чи ремінцем у тон.

Сукня в трендовому кольорі завжди вдалий вибір
Сукня в кольорі бургунді. Фото з Instagram

Білий мінімалізм із нотками контрасту

Біла в'язана сукня — це класика, яка завжди в тренді. Додайте до неї стильний піджак — зі шкіри чи тканини, і ви отримаєте універсальний лук для будь-якої ситуації. Черевики або ботфорти допоможуть зробити образ більш повсякденним.

А якщо доповнити все замшевою коричневою сумкою, вийде теплий і затишний варіант на кожен день.

Біла сукня має дуже елегантний вигляд
Біла сукня. Фото з Instagram

Чорне з червоним

Чорна сукня у поєднанні з яскраво-червоними аксесуарами — це завжди стильно і яскраво. Обирайте модель довжини максі для більш елегантного вигляду. Червона сумка і взуття стануть тими акцентами, які перетворять ваш образ на справжній витвір модного мистецтва.

Таке поєднання чудово підходить як для романтичної вечері, так і для вечірки.

Чорну сукню можна доповнити різними деталями
Чорна сукня. Фото з Instagram

Коротка сукня та дублянка-авіатор

Для тих, хто цінує комфорт у повсякденних образах, коротка в'язана сукня стане ідеальним вибором. Світлі або темні варіанти з простим дизайном добре доповнюються трендовою дублянкою-авіатором.

Коротка сукня - універсальний вибір на кожен день
Коротка сукня. Фото з Instagram

Для завершення образу оберіть чоботи на стійкому підборі та сумку через плече.

Раніше ми писали про те, які речі від Zara в тренді 2025. 

Також ми повідомляли, що з 2000-х повернулось в тренди

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