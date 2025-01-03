Наймодніша сукня 2025 — стильні ідеї, як і з чим носити

Наймодніша сукня 2025 — стильні поєднання, які варто спробувати
В'язана сукня — безумовний мастхев зими 2025 року. Вона не лише зігріє у холодну погоду, але й підкреслить ваш стиль. Теплі тканини, комфортний фасон та актуальні кольори роблять її ідеальним вибором для будь-якого випадку.
Новини.LIVE розповість, з чим носити в'язану сукню цієї зими.
З чим носити трендову сукню цієї зими
Трендовий бургунді
Колір бургунді залишається у топі модних відтінків цього сезону. Ця насичена і водночас стримана гамма додає образу нотку розкоші. В'язана сукня у відтінку бургунді чудово поєднується з високими ботфортами або витонченими чоботами на низьких підборах.
Такий лук ідеально підійде як для прогулянки містом, так і для зустрічі з друзями. Завершити образ можна невеликою сумкою чи ремінцем у тон.
Білий мінімалізм із нотками контрасту
Біла в'язана сукня — це класика, яка завжди в тренді. Додайте до неї стильний піджак — зі шкіри чи тканини, і ви отримаєте універсальний лук для будь-якої ситуації. Черевики або ботфорти допоможуть зробити образ більш повсякденним.
А якщо доповнити все замшевою коричневою сумкою, вийде теплий і затишний варіант на кожен день.
Чорне з червоним
Чорна сукня у поєднанні з яскраво-червоними аксесуарами — це завжди стильно і яскраво. Обирайте модель довжини максі для більш елегантного вигляду. Червона сумка і взуття стануть тими акцентами, які перетворять ваш образ на справжній витвір модного мистецтва.
Таке поєднання чудово підходить як для романтичної вечері, так і для вечірки.
Коротка сукня та дублянка-авіатор
Для тих, хто цінує комфорт у повсякденних образах, коротка в'язана сукня стане ідеальним вибором. Світлі або темні варіанти з простим дизайном добре доповнюються трендовою дублянкою-авіатором.
Для завершення образу оберіть чоботи на стійкому підборі та сумку через плече.
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