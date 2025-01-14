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Самая модная стрижка зимы-2025 не оставит вас равнодушными

14 января 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовая стрижка, от которой все в восторге — Mouse haircut восхищает всех
Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

С новым годом часто хочется перемен в жизни, и начать можно со своего образа. Обновление прически — это всегда удачный способ освежить вид и добавить себе уверенности. Забудьте на мгновение о классических каре или каскаде, ведь в 2025 году на пике популярности появляется нечто совсем другое — Mouse Haircut.

Об этом сообщает Elle.

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Эта стрижка не является новинкой, ведь уже уверенно держала тренды прошлого года, но теперь стилисты заявляют, что она станет настоящим хитом. Ее уже обожают модницы со всего мира, и это неудивительно.

Что такое Mouse Haircut

Mouse Haircut — это сочетание простоты и элегантности. Это легкая многослойная стрижка средней или чуть большей длины, которая дополняется челкой в стиле 70-х. Легкие слои нежно обрамляют лицо, добавляя виду мягкости, кокетливости и немного загадочной застенчивости.

Страшно, что эта стрижка не такая яркая или эксцентричная, как wolf cut или butterfly cut, но она имеет свой шарм. Ее универсальность позволяет сочетать ее с разными стилями: от элегантного классического до дерзкого гранжа.

Новая стрижка набирает популярность в 2025
Mouse Haircut. Фото из Instagram

Mouse Haircut выглядит невероятно естественно и добавляет легкости образу. Она идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть современно, но без лишних усилий. На модных показах весна-лето эту прическу носили многие модели, а теперь она быстро перекочевывает на улицы модных столиц.

Mouse Haircut покоряет тренды этого года
Стильная стрижка. Фото из Instagram

Пример для вдохновения

Одной из главных звездных поклонниц этой прически является Тейлор Свифт. Ее образы доказывают, что Mouse Haircut подходит многим и может гармонично вписаться в любой стиль. Опять таки легкая небрежность, которую дарит эта стрижка, прекрасно сочетается с преппи, глэмом или даже гранжем.

Тейлор Свифт следует трендам
Тейлор Свифт. Фото из Instagram

Итак, если ищете способ освежить свой внешний вид и попробовать что-то новое, Mouse Haircut станет идеальным выбором для 2025 года.

Ранее мы писали о том, какие стрижки после 40 лет хорошо освежают образ.

Также мы сообщали стильные варианты стрижек для любого возраста.

мода стрижки прически стиль 2025 год

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16:06 В одном из лицеев Ровно отравились более 70 детей

16:06 Магучих вместо спорта может сконцентрироваться на блогерстве

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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