Трендовая стрижка, от которой все в восторге — Mouse haircut восхищает всех

Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik

С новым годом часто хочется перемен в жизни, и начать можно со своего образа. Обновление прически — это всегда удачный способ освежить вид и добавить себе уверенности. Забудьте на мгновение о классических каре или каскаде, ведь в 2025 году на пике популярности появляется нечто совсем другое — Mouse Haircut.

Об этом сообщает Elle.

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Эта стрижка не является новинкой, ведь уже уверенно держала тренды прошлого года, но теперь стилисты заявляют, что она станет настоящим хитом. Ее уже обожают модницы со всего мира, и это неудивительно.

Что такое Mouse Haircut

Mouse Haircut — это сочетание простоты и элегантности. Это легкая многослойная стрижка средней или чуть большей длины, которая дополняется челкой в стиле 70-х. Легкие слои нежно обрамляют лицо, добавляя виду мягкости, кокетливости и немного загадочной застенчивости.

Страшно, что эта стрижка не такая яркая или эксцентричная, как wolf cut или butterfly cut, но она имеет свой шарм. Ее универсальность позволяет сочетать ее с разными стилями: от элегантного классического до дерзкого гранжа.

Mouse Haircut. Фото из Instagram

Mouse Haircut выглядит невероятно естественно и добавляет легкости образу. Она идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть современно, но без лишних усилий. На модных показах весна-лето эту прическу носили многие модели, а теперь она быстро перекочевывает на улицы модных столиц.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Пример для вдохновения

Одной из главных звездных поклонниц этой прически является Тейлор Свифт. Ее образы доказывают, что Mouse Haircut подходит многим и может гармонично вписаться в любой стиль. Опять таки легкая небрежность, которую дарит эта стрижка, прекрасно сочетается с преппи, глэмом или даже гранжем.

Тейлор Свифт. Фото из Instagram

Итак, если ищете способ освежить свой внешний вид и попробовать что-то новое, Mouse Haircut станет идеальным выбором для 2025 года.

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