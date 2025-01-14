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Наймодніша стрижка зими-2025 не залишить вас байдужими

14 січня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендова стрижка, від якої всі у захваті — Mouse haircut захоплює всіх
Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З новим роком часто хочеться змін у житті, і почати можна зі свого образу. Оновлення зачіски — це завжди вдалий спосіб освіжити вигляд і додати собі впевненості. Забудьте на мить про класичні каре чи каскад, адже у 2025 році на піку популярності з’являється щось зовсім інше — Mouse Haircut.

Про це повідомляє Elle.

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Ця стрижка не є новинкою, адже вже впевнено тримала тренди минулого року, але тепер стилісти заявляють, що вона стане справжнім хітом. Її вже обожнюють модниці з усього світу, і це не дивно.

Що таке Mouse Haircut

Mouse Haircut — це поєднання простоти та елегантності. Це легка багатошарова стрижка середньої або трохи більшої довжини, яка доповнюється чубчиком у стилі 70-х. Легкі шари ніжно обрамляють обличчя, додаючи вигляду м'якості, кокетливості та трохи загадкової сором’язливості.

Цікаво, що ця стрижка не така яскрава чи ексцентрична, як wolf cut або butterfly cut, але вона має свій шарм. Її універсальність дозволяє поєднувати її з різними стилями: від елегантного класичного до зухвалого гранжу.

Нова стрижка набирає популярності у 2025
Mouse Haircut. Фото з Instagram

Mouse Haircut має неймовірно природний вигляд та додає легкості образу. Вона ідеально підходить для тих, хто хоче мати сучасний вигляд, але без зайвих зусиль. На модних показах весна-літо цю зачіску мали чимало моделей, а тепер вона швидко перекочовує на вулиці модних столиць.

Mouse Haircut підкорює тренди цього року
Стильна стрижка. Фото з Instagram

Приклад для натхнення

Однією з головних зіркових прихильниць цієї зачіски є Тейлор Свіфт. Її образи доводять, що Mouse Haircut підходить багатьом і може гармонійно вписатися у будь-який стиль. Знову ж таки легка недбалість, яку дарує ця стрижка, чудово поєднується з препі, глемом чи навіть гранжем.

Тейлор Свіфт слідує трендам
Тейлор Свіфт. Фото з Instagram

Отже, якщо шукаєте спосіб освіжити свій зовнішній вигляд і спробувати щось нове, Mouse Haircut стане ідеальним вибором для 2025 року.

Раніше ми писали про те, які стрижки після 40 років добре освіжають образ.

Також ми повідомляли стильні варіанти стрижок для будь-якого віку.

мода стрижки зачіски стиль 2025 рік

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