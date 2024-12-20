Шуба 2025 года, поражающая роскошью и стилем — неожиданный зимний тренд

Модель Эльза Госк в трендовой шубе. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Зимние шубы всегда остаются must-have в гардеробе. Они не только защищают от холода, но и придают образу нотки роскоши и изысканности. В этом сезоне шубы снова на пике популярности и модели на любой вкус точно найдут свое место в гардеробах стильных девушек.

Известная модель Эльза Госк в своем Instagram показала одну из самых трендовых шуб 2025 года.

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Ее страница в соцсети — настоящая сокровищница идей для тех, кто любит стильные зимние луки. Эльза, которая также является основательницей собственного бренда, точно разбирается в моде. В этот раз она продемонстрировала шикарную кремовую шубу, которая станет идеальным выбором для праздничного сезона.

Эльза Госк. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Кремовая шуба Госк — это пример того, как правильно сочетать комфорт и элегантность. Она идеально подходит к платьям, костюмам или даже корсетам. В такой вещи можно легко создать образ, привлекающий внимание на любом празднике.

Модель также показала, как короткая стрижка и легкие локоны могут придавать голливудского шарма. Завершили образ насыщенный макияж и элегантная укладка — и результат просто увлекает!

Роскошный образ в шубке от известной модели. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Как носить шубы зимой

Сейчас в моде шубы разных фасонов: короткие, длинные, миди и даже макси. Пастельные оттенки — бесспорный тренд, но не стоит забывать и о насыщенных цветах. Для создания ежедневных образов подойдут короткие шубы в черном или светлом оттенке. А для особых выходов — длинные модели, которые прекрасно сочетаются с обувью на каблуке.

Не важно, какой фасон или оттенок вы выберете, главное ваш комфорт. Шуба этой зимой — это не просто верхняя одежда, а демонстрация вашего стиля.

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