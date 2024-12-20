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Наймодніша шуба для зими 2025 — тренд, що підкорює подіуми

20 грудня 2024 12:06
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Шуба 2025 року, яка вражає розкішшю та стилем — неочікуваний тренд зими
Модель Ельза Госк в трендовій шубі. Фото: Instagram.com/hoskelsa
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зимові шуби завжди залишаються must-have у гардеробі. Вони не лише захищають від холоду, але й додають образу нотки розкоші та вишуканості. Цього сезону шуби знову на піку популярності, і моделі на будь-який смак точно знайдуть своє місце в гардеробах стильних дівчат.

Відома модель Ельза Госк у своєму Instagram показала одну з найбільш трендових шуб 2025 року. 

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Її сторінка в соцмережі — справжня скарбниця ідей для тих, хто любить стильні зимові луки. Ельза, яка також є засновницею власного бренду, точно знається на моді. Цього разу вона продемонструвала шикарну кремову шубу, яка стане ідеальним вибором для святкового сезону.

Відома модель показала трендову шубу цього сезону
Ельза Госк. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Кремова шуба Госк — це приклад того, як правильно поєднувати комфорт і елегантність. Вона ідеально пасує до суконь, костюмів чи навіть корсетів. У такій речі можна легко створити образ, що буде привертати увагу на будь-якому святі.

Модель також показала, як коротка стрижка та легкі локони здатні додати голлівудського шарму. Завершили образ насичений макіяж та елегантна укладка — і результат просто захоплює!

Легкі локони чудово пасують до розкішних шубок
Розкішний образ у шубці від відомої моделі. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Як носити шуби взимку

Зараз у моді шуби різних фасонів: короткі, довгі, міді та навіть максі. Пастельні відтінки – безперечний тренд, але не варто забувати й про насичені кольори. Для створення щоденних образів підійдуть короткі шуби в чорному або світлому відтінках. А для особливих виходів — довгі моделі, які чудово поєднуються з взуттям на підборах.

Не важливо, який фасон чи відтінок ви оберете, головне — ваш комфорт. Шуба цієї зими — це не просто верхній одяг, а демонстрація вашого стилю.

Раніше ми писали про те, які стильні пальта та шуби обрали собі українські зірки цієї зими.

Також ми повідомляли, який пуховик самий трендовий у 2025 році.

мода зима стиль верхній одяг 2025 рік

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