Шуба 2025 року, яка вражає розкішшю та стилем — неочікуваний тренд зими

Модель Ельза Госк в трендовій шубі. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Зимові шуби завжди залишаються must-have у гардеробі. Вони не лише захищають від холоду, але й додають образу нотки розкоші та вишуканості. Цього сезону шуби знову на піку популярності, і моделі на будь-який смак точно знайдуть своє місце в гардеробах стильних дівчат.

Відома модель Ельза Госк у своєму Instagram показала одну з найбільш трендових шуб 2025 року.

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Її сторінка в соцмережі — справжня скарбниця ідей для тих, хто любить стильні зимові луки. Ельза, яка також є засновницею власного бренду, точно знається на моді. Цього разу вона продемонструвала шикарну кремову шубу, яка стане ідеальним вибором для святкового сезону.

Ельза Госк. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Кремова шуба Госк — це приклад того, як правильно поєднувати комфорт і елегантність. Вона ідеально пасує до суконь, костюмів чи навіть корсетів. У такій речі можна легко створити образ, що буде привертати увагу на будь-якому святі.

Модель також показала, як коротка стрижка та легкі локони здатні додати голлівудського шарму. Завершили образ насичений макіяж та елегантна укладка — і результат просто захоплює!

Розкішний образ у шубці від відомої моделі. Фото: Instagram.com/hoskelsa

Як носити шуби взимку

Зараз у моді шуби різних фасонів: короткі, довгі, міді та навіть максі. Пастельні відтінки – безперечний тренд, але не варто забувати й про насичені кольори. Для створення щоденних образів підійдуть короткі шуби в чорному або світлому відтінках. А для особливих виходів — довгі моделі, які чудово поєднуються з взуттям на підборах.

Не важливо, який фасон чи відтінок ви оберете, головне — ваш комфорт. Шуба цієї зими — це не просто верхній одяг, а демонстрація вашого стилю.

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