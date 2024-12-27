Стильная шапка из 60-х возвращается в моду – как ее носить сейчас

Девушка в шапке. Фото: Freepik

Зима — это то время, когда шапка становится незаменимым аксессуаром, но многие до сих пор не хотят ее носить. Одни боятся испортить прическу, другие считают, что им она просто не подходит. Однако шапка легко может стать стильным акцентом в вашем образе.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В этом сезоне дизайнеры и фэшн-инфлюэнсеры вывели шапку на новый уровень, превратив в модный маст-хев. Хотите выглядеть стильно? Тогда обратите внимание на главный тренд зимы 2024/2025 — меховые шапки.

Какая шапка стала хитом зимы 2025 года

Шапка — это больше, чем просто защита от холода. Она может стать изюминкой вашего гардероба. Вы можете выбрать универсальную модель, которая подойдет к любому образу или смело экспериментировать с оригинальными вариантами.

В моде сейчас балаклавы, объемные панамы из овчины и, конечно же, меховые шапки. И если раньше этот вариант казался кому-нибудь устаревшим, то сегодня он возвращается на модный пьедестал.

Женщина в меховой шапке. Фото с Instagram

Почему следует выбрать мех? Потому что он стал одним из самых громких трендов сезона. Мех появляется повсюду: на пальто, платьях, сумках, перчатках, воротниках и, конечно, на головных уборах. Известные бренды, как Louis Vuitton, создают объемные меховые аксессуары, которые легко интегрируются в любой зимний гардероб.

Меховая шапка в образе. Фото с Instagram

Хорошая меховая шапка не только стильный, но и очень практичный вариант. Она подходит ко всему: от элегантных пальто и шуб до удобных пуховиков или дубленок. Что касается цветов, то здесь есть много вариантов — классические черный, коричневый, бежевый или яркие оттенки для тех, кто любит эксперименты.

Фасоны тоже поражают разнообразием: ушанки, кубанки, папахи — выбор зависит только от ваших предпочтений. И если вы не поддерживаете использование натурального меха, сейчас есть много стильных вариантов из искусственного. Современные искусственные материалы выглядят не менее эффектно, чем натуральные.

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