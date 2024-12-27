Стильна шапка з 60-х повертається в моду — як її носити зараз

Дівчина в шапці. Фото: Freepik

Зима — це той час, коли шапка стає незамінним аксесуаром, але багато хто досі не хоче її носити. Одні бояться зіпсувати зачіску, інші вважають, що їм вона просто не пасує. Проте шапка легко може стати стильним акцентом у вашому образі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цього сезону дизайнери та фешн-інфлюенсери вивели шапку на новий рівень, перетворивши на модний маст-хев. Хочете мати стильний вигляд? Тоді зверніть увагу на головний тренд зими 2024/2025 — хутряні шапки.

Яка шапка стала хітом зими 2025

Шапка — це більше, ніж просто захист від холоду. Вона може стати родзинкою вашого гардероба. Ви можете обрати універсальну модель, яка підійде до будь-якого образу, або сміливо експериментувати з оригінальними варіантами.

У моді зараз балаклави, об’ємні панами з овчини та, звичайно ж, хутряні шапки. І якщо раніше цей варіант здавався комусь застарілим, то сьогодні він повертається на модний п'єдестал.

Жінка в хутряній шапці. Фото з Instagram

Чому варто обрати хутро? Тому що воно стало одним із найгучніших трендів сезону. Хутро з’являється всюди: на пальтах, сукнях, сумках, рукавичках, комірах і, звісно, на головних уборах. Відомі бренди, як-от Louis Vuitton, створюють об’ємні хутряні аксесуари, які легко інтегруються в будь-який зимовий гардероб.

Хутряна шапка в образі. Фото з Instagram

Гарна хутряна шапка не лише стильний, а й дуже практичний варіант. Вона підходить до всього: від елегантних пальт і шуб до зручних пуховиків чи дублянок. Що стосується кольорів, то тут є багато варіантів — класичні чорний, коричневий, бежевий або ж яскраві відтінки для тих, хто любить експерименти.

Фасони теж вражають різноманіттям: ушанки, кубанки, папахи — вибір залежить лише від ваших уподобань. І якщо ви не підтримуєте використання натурального хутра, зараз є багато стильних варіантів зі штучного. Сучасні штучні матеріали мають не менш ефектний вигляд, ніж натуральні.

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