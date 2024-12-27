Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Наймодніша шапка зими 2025 — її носили ще в 60-х arrow

Наймодніша шапка зими 2025 — її носили ще в 60-х

27 грудня 2024 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильна шапка з 60-х повертається в моду — як її носити зараз
Дівчина в шапці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це той час, коли шапка стає незамінним аксесуаром, але багато хто досі не хоче її носити. Одні бояться зіпсувати зачіску, інші вважають, що їм вона просто не пасує. Проте шапка легко може стати стильним акцентом у вашому образі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

Читайте також:

Цього сезону дизайнери та фешн-інфлюенсери вивели шапку на новий рівень, перетворивши на модний маст-хев. Хочете мати стильний вигляд? Тоді зверніть увагу на головний тренд зими 2024/2025 — хутряні шапки.

Яка шапка стала хітом зими 2025

Шапка — це більше, ніж просто захист від холоду. Вона може стати родзинкою вашого гардероба. Ви можете обрати універсальну модель, яка підійде до будь-якого образу, або сміливо експериментувати з оригінальними варіантами.

У моді зараз балаклави, об’ємні панами з овчини та, звичайно ж, хутряні шапки. І якщо раніше цей варіант здавався комусь застарілим, то сьогодні він повертається на модний п'єдестал.

Хутряна шапка знову підкорює модний світ
 Жінка в хутряній шапці. Фото з Instagram

Чому варто обрати хутро? Тому що воно стало одним із найгучніших трендів сезону. Хутро з’являється всюди: на пальтах, сукнях, сумках, рукавичках, комірах і, звісно, на головних уборах. Відомі бренди, як-от Louis Vuitton, створюють об’ємні хутряні аксесуари, які легко інтегруються в будь-який зимовий гардероб.

Вибір шапок на зиму найрізноматніший
Хутряна шапка в образі. Фото з Instagram

Гарна хутряна шапка не лише стильний, а й дуже практичний варіант. Вона підходить до всього: від елегантних пальт і шуб до зручних пуховиків чи дублянок. Що стосується кольорів, то тут є багато варіантів — класичні чорний, коричневий, бежевий або ж яскраві відтінки для тих, хто любить експерименти.

Фасони теж вражають різноманіттям: ушанки, кубанки, папахи — вибір залежить лише від ваших уподобань. І якщо ви не підтримуєте використання натурального хутра, зараз є багато стильних варіантів зі штучного. Сучасні штучні матеріали мають не менш ефектний вигляд, ніж натуральні.

Раніше ми писали про те, які є альтернативи звичайній шапці.

Також ми повідомляли, яку модель шапки обрали Трінчер і Дорофєєва.

мода зима аксесуари стиль шапка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:55 Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

08:47 У КНДР підтвердили взяття в полон свого солдата на Курщині

08:45 Платіжки за газ — що зміниться для українців з 1 січня

08:43 Як Харлан відсвяткувала Різдво зі своїм коханим — фото

08:39 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться чекати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:26 РФ не шкодує піхоти — у ЗСУ розповіли про ситуацію на Курщині

08:23 Авіакатастрофа в Актау — аналітики ISW проаналізували версії

08:22 Ізраїль атакував у Ємені стратегічні об’єкти

08:02 Електронний військовий квиток без QR-коду не діє — рішення суду

08:01 Путін, Алієв і Токаєв будуть домовлятися про авіатрощу, — експерт

08:47 У КНДР підтвердили взяття в полон свого солдата на Курщині

08:45 Платіжки за газ — що зміниться для українців з 1 січня

08:43 Як Харлан відсвяткувала Різдво зі своїм коханим — фото

08:39 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться чекати

08:26 РФ не шкодує піхоти — у ЗСУ розповіли про ситуацію на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:23 Авіакатастрофа в Актау — аналітики ISW проаналізували версії

08:22 Ізраїль атакував у Ємені стратегічні об’єкти

08:02 Електронний військовий квиток без QR-коду не діє — рішення суду

08:01 Путін, Алієв і Токаєв будуть домовлятися про авіатрощу, — експерт

08:00 "Зимова єПідтримка" — українцям затримують виплату 1 тис. грн

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

08:55 Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

Text

08:00 Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

26 грудня 2024
Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку