Винтажная обувь 2025 — культовые модели, в которые стоит инвестировать

Самая культовая обувь всех времен, стоящая внимания в 2025 году
Некоторые модели обуви становятся настоящей классикой. Их носят десятилетиями, они возвращаются в моду снова и снова, а их дизайны не стареют. В 2025 году тренд на винтаж только набирает обороты, и эти легендарные пары точно заслуживают места в вашей коллекции.
Об этом пишет Vogue.
Культовые модели обуви, которые стоят внимания
Prada Flame
Яркие босоножки с языками пламени, тянущимися от каблука, впервые покорили подиумы еще в 2012 году. Дизайн оказался настолько популярным, что бренд вернул его в коллекции 2018 года. Бейонсе, Кайли Дженнер и другие звезды мгновенно влюбились в эту модель, поэтому она стала настоящим артефактом моды.
Сапоги-легенда Vivienne Westwood Pirate
Если панк-эстетика вам по душе, эти сапоги — настоящее сокровище. Впервые они появились в 1981 году, но их носили и в 2000-х, и даже в 2010-х. Кейт Мосс имела несколько пар и буквально не снимала их! Кожаные ремешки, массивная подошва и дух свободы — вот что сделало эту модель культовой.
Shark Lock от Givenchy
Эти сапоги появились в 2010-х и мгновенно покорили модниц. Массивные, с широким голенищем и стильным замком, они добавляли образу эффектности. Сегодня Givenchy снова выпускает их в новых вариациях — с денимом, стразами и байкерскими элементами.
Manolo Blahnik Hangisi
Если вы видели "Секс в большом городе", то точно помните синие атласные туфли, в которых Кэрри Брэдшоу шла под венец. Эта модель давно стала символом элегантности. Декоративная пряжка спереди и изящный силуэт — вот что сделало их культовыми.
Tribute от Saint Laurent
Модель, которая господствовала в 2000-х. Очень высокая платформа и перекрещенные ремешки — узнаваемый стиль Saint Laurent. Кейт Мосс, Джулия Робертс и Виктория Бекхэм неоднократно появлялись в них на красных дорожках. И вот они возвращаются в 2025 год.
Gucci 1953 Horsebit
Эти лоферы выпустили еще в 1953 году, но они до сих пор остаются обязательной частью стильного гардероба. Дакота Джонсон в 2024 году доказала, что эта пара никогда не выйдет из моды. Металлическая пряжка в виде конской уздечки — узнаваемый знак Gucci.
Сапоги с ремнем от Balenciaga
Модель весна-лето 2011 от Николя Жескьера стала настоящим открытием для фанатов альтернативной моды. Массивная подошва, нестандартный силуэт и стильный ремень сделали эти сапоги объектом желания.
Versace Aevitas
Они не такие старые, как другие пары в списке, но уже стали культовыми. Впервые эти туфли вышли в 2021 году, но их эстетика сразу вернула нас в 2000-е. Массивная платформа, яркие цвета — в такой обуви точно невозможно остаться незамеченным.
Мода циклична, но некоторые вещи остаются актуальными всегда. Именно эти модели прошли проверку временем и точно стоят инвестиций.
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