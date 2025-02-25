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Найкультовіше взуття всіх часів, яке варте уваги у 2025 році

25 лютого 2025 11:13
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Вінтажне взуття 2025 — культові моделі, в які варто інвестувати
Взуття. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Деякі моделі взуття стають справжньою класикою. Їх носять десятиліттями, вони повертаються в моду знову і знову, а їхні дизайни не старіють. У 2025 році тренд на вінтаж тільки набирає обертів, і ці легендарні пари точно заслуговують на місце у вашій колекції. 

Про це пише Vogue.

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Prada Flame

Яскраві босоніжки з язиками полум'я, що тягнуться від підборів, вперше підкорили подіуми ще у 2012 році. Дизайн виявився настільки популярним, що бренд повернув його в колекції 2018 року. Бейонсе, Кайлі Дженнер та інші зірки миттєво закохалися в цю модель, тож вона стала справжнім артефактом моди.

Взуття від Prada завжди мають попит серед зірок
Prada. Фото: Vogue

Чоботи-легенда Vivienne Westwood Pirate

Якщо панк-естетика вам до душі, ці чоботи — справжній скарб. Вперше вони з'явилися у 1981 році, але їх носили і в 2000-х, і навіть у 2010-х. Кейт Мосс мала кілька пар і буквально не знімала їх! Шкіряні ремінці, масивна підошва та дух свободи — ось що зробило цю модель культовою.

Ретро-чоботи знову повертаються в моду
Vivienne Westwood, осінь-зима 1981/1982. Фото: Vogue

Shark Lock від Givenchy 

Ці чоботи з’явилися у 2010-х і миттєво підкорили модниць. Масивні, з широкою халявою та стильним замком, вони додавали образу ефектності. Сьогодні Givenchy знову випускає їх у нових варіаціях — з деніму, стразами та байкерськими елементами.

Старе взуття отримує нові варіації
Givenchy, осінь-зима 2012/2013. Фото: Vogue

Manolo Blahnik Hangisi

Якщо ви бачили "Секс і місто", то точно пам’ятаєте сині атласні туфлі, в яких Керрі Бредшоу йшла під вінець. Ця модель давно стала символом елегантності. Декоративна пряжка спереду та витончений силует — ось що зробило їх культовими.

Зірки іноді дають старим трендам нове життя
Сара Джессіка Паркер на зніманнях "І просто так...". Фото: Vogue 

Tribute від Saint Laurent

Модель, що панувала у 2000-х. Дуже висока платформа та перехрещені ремінці — впізнаваний стиль Saint Laurent. Кейт Мосс, Джулія Робертс і Вікторія Бекхем неодноразово з’являлися у них на червоних доріжках. І ось вони повертаються у 2025.

Улюблена модель багатьох зірок
Джулія Робертс, 2012 рік. Фото: Vogue 

Gucci 1953 Horsebit

Ці лофери випустили ще у 1953 році, але вони й досі залишаються обов’язковою частиною стильного гардероба. Дакота Джонсон у 2024 році довела, що ця пара ніколи не вийде з моди. Металева пряжка у вигляді кінської вуздечки — впізнаваний знак Gucci.

Лофери ідеальне взуття на весну
Дакота Джонсон, 2024 рік. Фото: Vogue 

Чоботи з ременем від Balenciaga

Модель весна-літо 2011 від Ніколя Жеск’єра стала справжнім відкриттям для фанатів альтернативної моди. Масивна підошва, нестандартний силует і стильний ремінь зробили ці чоботи об'єктом бажання.

Чоботи з ремінем знову стали об'єктом бажання
Balenciaga, весна-літо 2011. Фото: Vogue

Versace Aevitas

Вони не такі старі, як інші пари у списку, але вже стали культовими. Вперше ці туфлі вийшли у 2021 році, та їхня естетика одразу повернула нас у 2000-ті. Масивна платформа, яскраві кольори — у такому взутті точно неможливо залишитися непоміченим.

Естетика 2000-х повернулась в цьому році
Versace, осінь-зима 2021/2022. Фото: Vogue

Мода циклічна, але деякі речі залишаються актуальними завжди. Саме ці моделі пройшли перевірку часом і точно варті інвестицій.

Раніше ми писали про те, яке взуття більше не носитимуть найближчий рік.

Також ми повідомляли, які кросівки варто придбати на цю весну.

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