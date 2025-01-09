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Лучшие стрижки для женщин после 40, которые освежают образ

9 января 2025 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Эти стрижки после 40 творят чудеса с внешностью — попробуйте сами
Женщина делает себе прическу. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Стрижка — это не просто изменение внешности, а настоящий инструмент для подчеркивания индивидуальности и стиля. С годами внешность может претерпевать изменения, но правильная прическа всегда поможет освежить образ и даже сбросить несколько лет.

Об этом рассказывает Fashionistas.

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Стилисты уже давно открыли несколько секретов стрижек, которые добавляют молодости. Подход к выбору прически очень важен: она должна соответствовать форме лица и типу волос.

Какие стрижки парикмахеры рекомендуют женщинам после 40 лет

Каре с челкой

Волнистое каре — это настоящая универсальная прическа. Она идеально обрамляет лицо, создает мягкий и женственный образ. Эта стрижка подходит женщинам, которые не хотят слишком короткие или очень длинные волосы. Она отлично смотрится как на круглом лице, так и на удлиненном.

Каре универсальная стрижка для любого возраста
Каре с челкой. Фото из Instagram

Бикси

Этот стиль — удачное сочетание классического боба и смелого пикси. Бикси добавляет современности и энергичности образу. Это короткая стрижка, которая позволяет делать различные укладки. Лучше всего она подходит женщинам с овальной формой лица.

Бикси - это новый взгляд на стрижку пикси
Стрижка бикси. Фото из Instagram

Классическое пикси

Эта прическа уже давно стала классикой. Она добавляет изящества и прекрасно смотрится на женщинах любого возраста. Лучше всего подходит обладательницам овального лица. Пикси не только элегантное, но и очень простое в уходе.

Короткие стрижки очень подходят женщинам зрелого возраста
Стрижка пикси. Фото из Instagram

Шег

Для тех, кто хочет добавить волосам текстуры, объема и современного вида, шег — идеальный выбор. Стрижка подходит для густых и средней длины волос. Эта прическа создает красивый контур лица, добавляя ему свежести и молодости.

Шег как альтернатива классическому каскаду
Стрижка шег. Фото из Instagram

Как не ошибиться в выборе

Часто женщины допускают ошибки, которые визуально добавляют возраста: выбирают неподходящий цвет или длину волос. Например, слишком темный оттенок или неудачный контраст могут подчеркнуть недостатки, а слишком длинные волосы — сделать лицо уставшим. Поэтому важно выбирать то, что не только нравится, но и подходит к вашему типажу.

Благодаря правильно подобранной прическе можно подчеркнуть естественную красоту и выглядеть моложе. Не бойтесь экспериментировать — новая стрижка может стать тем, что вдохновит вас на новые свершения.

Ранее мы писали о том, какая винтажная стрижка снова в моде, но теперь выглядит иначе.

Также мы сообщали, какие стильные стрижки подходят всем.

мода тренды стрижки прически стиль

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17:01 Зеленский заявил о рекорде дронов в Украине — главное из Ставки

16:36 Зеленский на "Рамштайне" призвал заключить сделки по безопасности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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