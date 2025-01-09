Эти стрижки после 40 творят чудеса с внешностью — попробуйте сами

Женщина делает себе прическу. Фото: Freepik

Стрижка — это не просто изменение внешности, а настоящий инструмент для подчеркивания индивидуальности и стиля. С годами внешность может претерпевать изменения, но правильная прическа всегда поможет освежить образ и даже сбросить несколько лет.

Об этом рассказывает Fashionistas.

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Стилисты уже давно открыли несколько секретов стрижек, которые добавляют молодости. Подход к выбору прически очень важен: она должна соответствовать форме лица и типу волос.

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Каре с челкой

Волнистое каре — это настоящая универсальная прическа. Она идеально обрамляет лицо, создает мягкий и женственный образ. Эта стрижка подходит женщинам, которые не хотят слишком короткие или очень длинные волосы. Она отлично смотрится как на круглом лице, так и на удлиненном.

Каре с челкой. Фото из Instagram

Бикси

Этот стиль — удачное сочетание классического боба и смелого пикси. Бикси добавляет современности и энергичности образу. Это короткая стрижка, которая позволяет делать различные укладки. Лучше всего она подходит женщинам с овальной формой лица.

Стрижка бикси. Фото из Instagram

Классическое пикси

Эта прическа уже давно стала классикой. Она добавляет изящества и прекрасно смотрится на женщинах любого возраста. Лучше всего подходит обладательницам овального лица. Пикси не только элегантное, но и очень простое в уходе.

Стрижка пикси. Фото из Instagram

Шег

Для тех, кто хочет добавить волосам текстуры, объема и современного вида, шег — идеальный выбор. Стрижка подходит для густых и средней длины волос. Эта прическа создает красивый контур лица, добавляя ему свежести и молодости.

Стрижка шег. Фото из Instagram

Как не ошибиться в выборе

Часто женщины допускают ошибки, которые визуально добавляют возраста: выбирают неподходящий цвет или длину волос. Например, слишком темный оттенок или неудачный контраст могут подчеркнуть недостатки, а слишком длинные волосы — сделать лицо уставшим. Поэтому важно выбирать то, что не только нравится, но и подходит к вашему типажу.

Благодаря правильно подобранной прическе можно подчеркнуть естественную красоту и выглядеть моложе. Не бойтесь экспериментировать — новая стрижка может стать тем, что вдохновит вас на новые свершения.

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