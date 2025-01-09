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Найкращі стрижки для жінок після 40, які освіжають образ

9 січня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ці стрижки після 40 творять дива з зовнішністю — спробуйте самі
Жінка робить собі зачіску. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Стрижка — це не просто зміна зовнішності, а справжній інструмент для підкреслення індивідуальності та стилю. З роками зовнішність може зазнавати змін, але правильна зачіска завжди допоможе освіжити образ і навіть скинути кілька років.

Про це розповідає Fashionistas.

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Перукарі вже давно відкрили кілька секретів стрижок, які додають молодості. Підхід до вибору зачіски дуже важливий: вона має відповідати формі обличчя та типу волосся.

Які стрижки перукарі рекомендують жінкам після 40 років

Каре з чубчиком

Хвилясте каре — це справжня універсальна зачіска. Воно ідеально обрамляє обличчя, створює м’який і жіночний образ. Ця стрижка підходить жінкам, які не хочуть надто коротке або дуже довге волосся. Вона має чудовий вигляд як на круглому обличчі, так і на видовженому.

Каре універсальна стрижка для будь-якого віку
Каре з чубчиком. Фото з Instagram

Біксі

Цей стиль — вдале поєднання класичного бобу та сміливого піксі. Біксі додає сучасності та енергійності образу. Це коротка стрижка, яка дозволяє робити різні укладки. Найкраще вона підходить жінкам із овальною формою обличчя.

Біксі - це новий погляд на стрижку піксі
Стрижка біксі. Фото з Instagram

Класичне піксі

Ця зачіска вже давно стала класикою. Вона додає витонченості та прекрасно виглядає на жінках будь-якого віку. Найкраще підходить власницям овального обличчя. Піксі не лише елегантне, але й дуже просте у догляді.

Короткі стрижки дуже пасують жінкам зрілого віку
Стрижка піксі. Фото з Instagram

Шег

Для тих, хто хоче додати волоссю текстури, об’єму та сучасного вигляду, шег — ідеальний вибір. Стрижка підходить для густого та середньої довжини волосся. Ця зачіска створює гарний контур обличчя, додаючи йому свіжості та молодості.

Шег як альтернатива класичному каскаду
Стрижка шег. Фото з Instagram

Як не помилитися у виборі

Часто жінки допускають помилки, які візуально додають віку: обирають невідповідний колір або довжину волосся. Наприклад, надто темний відтінок чи невдалий контраст можуть підкреслити недоліки, а надто довге волосся — зробити обличчя втомленим. Тому важливо обирати те, що не лише подобається, але й підходить до вашого типажу.

Завдяки правильно підібраній зачісці можна підкреслити природну красу та мати молодший вигляд. Не бійтеся експериментувати — нова стрижка може стати тим, що надихне вас на нові звершення.

Раніше ми писали про те, яка вінтажна стрижка знову в моді, але тепер має інакший вигляд.

Також ми повідомляли, які стильні стрижки пасують усім.

мода тренди стрижки зачіски стиль

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