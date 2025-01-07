Как носить замшу зимой 2025 — стильные идеи для юбок и брюк

Замшевый костюм. Фото: скриншот видео

В этом сезоне замша и бархат стали настоящими фаворитами в моде. Их мягкость и стильность придают образам особый шарм, а еще они прекрасно подходят для холодного времени года. Замша сейчас особенно популярна благодаря возвращению стиля бохо-шик, который снова покорил модные подиумы.

Новини.LIVE расскажет, как создать стильные и интересные образы из замшевых вещей этой зимой.

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Светлый замшевый костюм с ноткой ретро

Для элегантного и стильного образа выбирайте светлый костюм из замши. Добавьте к нему полосатый топ, очки в ретро-стиле и туфли на каблуках. Такой образ имеет изящный и современный вид, а еще визуально делает фигуру стройнее. Идеально подходит для прогулок или встреч.

Замшевый костюм. Фото из Instagram

Юбка из замши и яркие колготки

Коричневый замшевый костюм с юбкой — это всегда хороший выбор. Но чтобы добавить яркости в зимние дни, дополните его цветными колготками. Зеленый, красный или желтый — отличные варианты, которые освежат образ и сделают его интересным, но не слишком ярким.

Красные колготки. Фото из Instagram

Замшевая куртка и высокие сапоги

Если хотите выглядеть женственно и стильно, выбирайте замшевую куртку А-силуэта. Добавьте белую водолазку, юбку трапецию, высокие сапоги и небольшой клатч.

Замшевая куртка. Фото из Instagram

Такой образ напоминает стиль 70-х, но при этом выглядит модно, что будет актуальным сегодня.

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