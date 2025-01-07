Как носить замшу зимой 2025 — стильные идеи для юбок и брюк

Лучшие способы носить замшу зимой и выглядеть стильно
В этом сезоне замша и бархат стали настоящими фаворитами в моде. Их мягкость и стильность придают образам особый шарм, а еще они прекрасно подходят для холодного времени года. Замша сейчас особенно популярна благодаря возвращению стиля бохо-шик, который снова покорил модные подиумы.
Новини.LIVE расскажет, как создать стильные и интересные образы из замшевых вещей этой зимой.
Какие вещи из замши будут популярны в этом году
Светлый замшевый костюм с ноткой ретро
Для элегантного и стильного образа выбирайте светлый костюм из замши. Добавьте к нему полосатый топ, очки в ретро-стиле и туфли на каблуках. Такой образ имеет изящный и современный вид, а еще визуально делает фигуру стройнее. Идеально подходит для прогулок или встреч.
Юбка из замши и яркие колготки
Коричневый замшевый костюм с юбкой — это всегда хороший выбор. Но чтобы добавить яркости в зимние дни, дополните его цветными колготками. Зеленый, красный или желтый — отличные варианты, которые освежат образ и сделают его интересным, но не слишком ярким.
Замшевая куртка и высокие сапоги
Если хотите выглядеть женственно и стильно, выбирайте замшевую куртку А-силуэта. Добавьте белую водолазку, юбку трапецию, высокие сапоги и небольшой клатч.
Такой образ напоминает стиль 70-х, но при этом выглядит модно, что будет актуальным сегодня.
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