Як носити замшу взимку 2025 — стильні ідеї для спідниць та штанів

Замшевий костюм. Фото: скриншот відео

Цього сезону замша та оксамит стали справжніми фаворитами у моді. Їх м’якість і стильність додають образам особливого шарму, а ще вони чудово підходять для холодної пори року. Замша зараз особливо популярна завдяки поверненню стилю бохо-шик, який знову підкорив модні подіуми.

Новини.LIVE розповість, як створити стильні та цікаві образи з замшевих речей цієї зими.

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Світлий замшевий костюм із ноткою ретро

Для елегантного та стильного вигляду обирайте світлий костюм із замші. Додайте до нього смугастий топ, окуляри в ретро-стилі та туфлі на підборах. Такий образ має витончений та сучасний вигляд, а ще візуально робить фігуру стрункішою. Ідеально підходить для прогулянок або зустрічей.

Замшевий костюм. Фото з Instagram

Спідниця з замші та яскраві колготки

Коричневий замшевий костюм зі спідницею — це завжди хороший вибір. Але щоб додати яскравості в зимові дні, доповніть його кольоровими колготками. Зелений, червоний чи жовтий — чудові варіанти, які освіжать образ і зроблять його цікавим, але не занадто яскравим.

Червоні колготки. Фото з Instagram

Замшева куртка і високі чоботи

Якщо хочете мати жіночний й стильний вигляд, обирайте замшеву куртку А-силуету. Додайте білу водолазку, спідницю трапецію, високі чоботи та невеликий клатч.

Замшева куртка. Фото з Instagram

Такий образ нагадує стиль 70-х, але при цьому має модний вигляд, що буде актуальним сьогодні.

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