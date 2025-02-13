Стрижки, делающие моложе — идеи для женщин 40+

Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik

Возраст — это всего лишь цифра, и даже в 70 лет можно выглядеть стильно, ухоженно и современно. Главное — выбрать правильную стрижку, которая подчеркнет индивидуальность, придаст объема и легкости, а также гармонично дополнит черты лица. Хорошая прическа не только освежает образ, но и придает уверенности, а это самый главный секрет молодости.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовых стрижках 2025 года.

Читайте также:

Если хочется обновить внешний вид и выглядеть модно — вот лучшие стрижки, которые помогут создать стильный и ухоженный образ в любом возрасте.

Какие стрижки удачно освежают образ после 40 лет

Пикси-боб

Пикси-боб — это отличный вариант для тех, кто хочет добавить прическе многослойности и легкости. Благодаря разным уровням длины создается дополнительный объем, а правильное окрашивание, например, пепельный блонд или серебристый балаяж, делает седые волосы стильными и ухоженными.

Пикси-боб. Фото из Instagram

Длинный боб с укладкой

Принять седину — значит подчеркнуть свою естественную красоту. Длинный боб с легкой укладкой делает волосы ухоженными и воздушными. Немного тонера поможет придать оттенку свежести и глубины.

Длинный боб. Фото из Instagram

Легкая многослойная стрижка с эффектом перьев

Один из лучших способов создать объем — выбрать многослойную стрижку с эффектом перьев. Легкость слоев делает прическу динамичной и живой, а мягкие пряди позволяют выглядеть моложе.

Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Рваная пикси

Рваная пикси — модный и удобный вариант для женщин старше 45 лет. Такая стрижка визуально делает волосы гуще и придает современный вид.

Рваная пикси. Фото из Instagram

Классический округлый боб

Если хочется элегантности и простоты в уходе, стоит обратить внимание на округлый боб. Он выглядит изысканно и не требует сложной укладки.

Округлый боб. Фото из Instagram

Удлиненная пикси с объемными прядями

Если хочется сохранить длину, но добавить текстуры, стоит попробовать удлиненную пикси с объемными слоями. Такая прическа мягко обрамляет лицо и делает его более выразительным.

Удлиненная пикси. Фото из Instagram

Какую бы стрижку вы ни выбрали, главное — уверенность в себе. Прическа — это не просто волосы, это отражение характера, настроения и внутренней гармонии. Экспериментируйте, находите свой стиль и наслаждайтесь жизнью в любом возрасте.

Ранее мы писали о том, какая универсальная стрижка добавляет легкости образу.

Также мы сообщали, какая стрижка неожиданно стала главным трендом 2025 года.