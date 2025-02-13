Стрижки, які роблять молодшими — ідеї для жінок 40+

Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik

Вік — це лише цифра, і навіть у 70 років можна мати стильний, доглянутий і сучасний вигляд. Головне — обрати правильну стрижку, яка підкреслить індивідуальність, додасть об'єму та легкості, а також гармонійно доповнить риси обличчя. Гарна зачіска не лише освіжає образ, а й додає впевненості, а це найголовніший секрет молодості.

Новини.LIVE розповість більше про трендові стрижки 2025 року.

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Піксі-боб

Піксі-боб — це чудовий варіант для тих, хто хоче додати зачісці багатошаровості та легкості. Завдяки різним рівням довжини створюється додатковий об'єм, а правильне фарбування, наприклад, попелястий блонд або сріблястий балаяж, робить сиве волосся стильним і доглянутим.

Піксі-боб. Фото з Instagram

Довгий боб з укладанням

Прийняти сивину — значить підкреслити свою природну красу. Довгий боб з легкою укладкою робить волосся доглянутим і повітряним. Трохи тонера допоможе надати відтінку свіжості та глибини.

Довгий боб. Фото з Instagram

Легка багатошарова стрижка з ефектом пір'я

Один із найкращих способів створити об'єм — вибрати багатошарову стрижку з ефектом пір'я. Легкість шарів робить зачіску динамічною та живою, а м'які пасма дозволяють мати молодший вигляд.

Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Рвана піксі

Рвана піксі — модний і зручний варіант для жінок старше 45 років. Така стрижка візуально робить волосся густішим і надає сучасний вигляд.

Рвана піксі. Фото з Instagram

Класичний округлий боб

Якщо хочеться елегантності та простоти в догляді, варто звернути увагу на округлий боб. Він має вишуканий вигляд і не потребує складного укладання.

Округлий боб. Фото з Instagram

Подовжена піксі з об'ємними пасмами

Якщо хочеться зберегти довжину, але додати текстури, варто спробувати подовжену піксі з об'ємними шарами. Така зачіска м'яко обрамляє обличчя та робить його виразнішим.

Подовжена піксі. Фото з Instagram

Яку б стрижку ви не обрали, головне — впевненість у собі. Зачіска — це не просто волосся, це відображення характеру, настрою і внутрішньої гармонії. Експериментуйте, знаходьте свій стиль і насолоджуйтесь життям у будь-якому віці.

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