Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Лучшие имена для ребенка в 2025 году — редкие и популярные arrow

Лучшие имена для ребенка в 2025 году — редкие и популярные

30 декабря 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как назвать ребенка в 2025 году — трендовые имена для мальчиков и девочек
Дети держатся за руки. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

За последние годы украинские родители все чаще выбирают для своих новорожденных детей необычные и редкие имена. Причины таких выборов могут быть разными: от желания сохранить семейные традиции до стремления выделиться уникальным именем.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции города Киева в Facebook обнародовало список редких имен, которыми родители называли своих детей в 2024 году. 

Читайте также:

Редкие имена 2024 года

Город Киев и Киевская область:

  • Девочки: Лия, Джяна, Мирель, Илана, Ориана, Рута, Вирляна, Квитослава, Юстина, Энея, Неонила.
  • Мальчики: Килим, Маунель, Натаниэль, Ярема, Гордей, Люциус, Сэмюэль, Зорян, Яким, Аквамарин.

Винницкая область:

  • Девочки: Ая, Айсель, Ария, Вирсавия, Эя, Диамара.
  • Мальчики: Эней, Ковер, Маунель, Натаниэль, Рувим, Светозар.

Житомирская область:

  • Девочки: Ая, Айсель, Ария, Вирсавия, Эя, Диамара.
  • Мальчики: Азмир, Алан, Артем, Домьен.

Хмельницкая и Черкасская области:

  • Девочки: Алия, Виорика, Власия, Элиза, Лия, Мелитея, Наоми, Николетта.
  • Мальчики: Воислав, Лаврин, Леон, Натан, Оливер, Ратмир, Томас.
Всем родителям хочется дать ребенку особое имя
Дети играют. Фото: Pixabay

Самые популярные имена

Несмотря на возрастающий интерес к необычным именам, традиционно популярными остаются:

  • Женские: София, Соломия, Ева, Мария, Милана.
  • Мужские: Матвей, Марк, Лев, Артем, Тимофей.

Именно эти имена, по прогнозам, останутся наиболее распространенными и в 2025 году. Отметим, что все родители, выбирая имя для ребенка, вкладывают в него частичку любви, традиций и уникальности, что делает каждое имя особенным.

Раньше мы писали о том, какие старинные имена для девочек снова будут в моде 2025 года.

Также мы сообщали, какие имена для детей находятся под запретом в некоторых странах.

дети мода имена интересные факты 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:38 В очереди много автомобилей — на каких КПП придется ждать

08:23 В ISW раскрыли новую стратегию Путина касаемо Украины

08:23 Какие изменения произошли в метро за год — детали от Кличко

08:02 Мужчина отказался от мобилизации из-за возраста — что решил суд

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

08:00 Финпомощь от UNHCR в январе 2025 года — кто получит право

07:30 Как выехать за границу забронированным — есть разъяснения

07:02 Проверка качества бюджетной икры с Instagram — что из этого вышло

07:01 Лизинг авто в ПриватБанке — какие проблемы возникают у клиентов

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

08:38 В очереди много автомобилей — на каких КПП придется ждать

08:23 В ISW раскрыли новую стратегию Путина касаемо Украины

08:23 Какие изменения произошли в метро за год — детали от Кличко

08:02 Мужчина отказался от мобилизации из-за возраста — что решил суд

08:00 Финпомощь от UNHCR в январе 2025 года — кто получит право

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

07:30 Как выехать за границу забронированным — есть разъяснения

07:02 Проверка качества бюджетной икры с Instagram — что из этого вышло

07:01 Лизинг авто в ПриватБанке — какие проблемы возникают у клиентов

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:30 Предновогоднее затишье на рынке зерна — сколько стоит пшеница

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года