Как назвать ребенка в 2025 году — трендовые имена для мальчиков и девочек

Лучшие имена для ребенка в 2025 году — редкие и популярные
За последние годы украинские родители все чаще выбирают для своих новорожденных детей необычные и редкие имена. Причины таких выборов могут быть разными: от желания сохранить семейные традиции до стремления выделиться уникальным именем.
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции города Киева в Facebook обнародовало список редких имен, которыми родители называли своих детей в 2024 году.
Редкие имена 2024 года
Город Киев и Киевская область:
- Девочки: Лия, Джяна, Мирель, Илана, Ориана, Рута, Вирляна, Квитослава, Юстина, Энея, Неонила.
- Мальчики: Килим, Маунель, Натаниэль, Ярема, Гордей, Люциус, Сэмюэль, Зорян, Яким, Аквамарин.
Винницкая область:
- Девочки: Ая, Айсель, Ария, Вирсавия, Эя, Диамара.
- Мальчики: Эней, Ковер, Маунель, Натаниэль, Рувим, Светозар.
Житомирская область:
- Девочки: Ая, Айсель, Ария, Вирсавия, Эя, Диамара.
- Мальчики: Азмир, Алан, Артем, Домьен.
Хмельницкая и Черкасская области:
- Девочки: Алия, Виорика, Власия, Элиза, Лия, Мелитея, Наоми, Николетта.
- Мальчики: Воислав, Лаврин, Леон, Натан, Оливер, Ратмир, Томас.
Самые популярные имена
Несмотря на возрастающий интерес к необычным именам, традиционно популярными остаются:
- Женские: София, Соломия, Ева, Мария, Милана.
- Мужские: Матвей, Марк, Лев, Артем, Тимофей.
Именно эти имена, по прогнозам, останутся наиболее распространенными и в 2025 году. Отметим, что все родители, выбирая имя для ребенка, вкладывают в него частичку любви, традиций и уникальности, что делает каждое имя особенным.
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