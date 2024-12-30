Как назвать ребенка в 2025 году — трендовые имена для мальчиков и девочек

Дети держатся за руки. Фото: Pixabay

За последние годы украинские родители все чаще выбирают для своих новорожденных детей необычные и редкие имена. Причины таких выборов могут быть разными: от желания сохранить семейные традиции до стремления выделиться уникальным именем.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции города Киева в Facebook обнародовало список редких имен, которыми родители называли своих детей в 2024 году.

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Редкие имена 2024 года

Город Киев и Киевская область:

Девочки: Лия, Джяна, Мирель, Илана, Ориана, Рута, Вирляна, Квитослава, Юстина, Энея, Неонила.

Мальчики: Килим, Маунель, Натаниэль, Ярема, Гордей, Люциус, Сэмюэль, Зорян, Яким, Аквамарин.

Винницкая область:

Девочки: Ая, Айсель, Ария, Вирсавия, Эя, Диамара.

Мальчики: Эней, Ковер, Маунель, Натаниэль, Рувим, Светозар.

Житомирская область:

Девочки: Ая, Айсель, Ария, Вирсавия, Эя, Диамара.

Мальчики: Азмир, Алан, Артем, Домьен.

Хмельницкая и Черкасская области:

Девочки: Алия, Виорика, Власия, Элиза, Лия, Мелитея, Наоми, Николетта.

Мальчики: Воислав, Лаврин, Леон, Натан, Оливер, Ратмир, Томас.

Дети играют. Фото: Pixabay

Самые популярные имена

Несмотря на возрастающий интерес к необычным именам, традиционно популярными остаются:

Женские: София, Соломия, Ева, Мария, Милана.

Мужские: Матвей, Марк, Лев, Артем, Тимофей.

Именно эти имена, по прогнозам, останутся наиболее распространенными и в 2025 году. Отметим, что все родители, выбирая имя для ребенка, вкладывают в него частичку любви, традиций и уникальности, что делает каждое имя особенным.

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