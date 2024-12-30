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Найкращі імена для дитини у 2025 — рідкісні та популярні

30 грудня 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як назвати дитину у 2025 році — трендові імена для хлопчиків і дівчаток
Діти тримаються за руки. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

За останні роки українські батьки все частіше обирають для своїх новонароджених дітей незвичні та рідкісні імена. Причини такого вибору можуть бути різними: від бажання зберегти сімейні традиції до прагнення виділитися унікальним ім’ям.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Києва в Facebook оприлюднили список рідкісних імен, якими батьки називали своїх дітей у 2024 році.

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Місто Київ та Київська область

  • Дівчатка: Лія, Джяна, Мірель, Ілана, Оріяна, Рута, Вірляна, Квітослава, Юстина, Енея, Неоніла.
  • Хлопчики: Килим, Маунель, Натаніель, Ярема, Гордій, Люциус, Семюель, Зорян, Яким, Аквамарін.

Вінницька область:

  • Дівчатка: Ая, Айсель, Арія, Вірсавія, Ея, Діамара.
  • Хлопчики: Еней, Килим, Маунель, Натаніель, Рувім, Світозар.

Житомирська область:

  • Дівчатка: Ая, Айсель, Арія, Вірсавія, Ея, Діамара.
  • Хлопчики: Азмір, Алан, Артьом, Дом'єн.

Хмельницька та Черкаська області:

  • Дівчатка: Алія, Віоріка, Власія, Еліза, Лія, Мелітея, Наомі, Ніколетта.
  • Хлопчики: Воїслав, Лаврін, Леон, Натан, Олівер, Ратмір, Томас.
Усім батькам хочеться дати дитині особливе ім'я
Діти граються. Фото: Pixabay

Найпопулярніші імена

Попри зростання інтересу до незвичних імен, традиційно популярними залишаються:

  • Жіночі: Софія, Соломія, Єва, Марія, Мілана.
  • Чоловічі: Матвій, Марк, Лев, Артем, Тимофій.

Саме ці імена, за прогнозами, залишаться найпоширенішими й у 2025 році. Зазначимо, що усі батьки, обираючи ім’я для дитини, вкладають у нього часточку любові, традицій та унікальності, що робить кожне ім’я особливим.

Раніше ми писали про те, які старовинні імена для дівчаток знову будуть в моді 2025 року.

Також ми повідомляли, які імена для дітей під забороною в деяких країнах.

діти мода імена цікаві факти 2025 рік

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