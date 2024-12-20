Самые модные мужские духи 2025 года – подойдут на подарок

Флакон с духами. Фото: Freepik

Мужчины, как и женщины, ценят уникальные духи, подчеркивающие стиль и придающие уверенности. В 2025 году несколько ароматов заслуживают особого внимания.

Новини.LIVE предлагает обратить внимание на три произведения искусства, которые могут стать вашей новой любимой парфюмерией.

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Tom Ford Tobacco Vanille

Этот аромат — настоящая современная классика, объединившая американскую эффектность и французское изящество. Tom Ford Tobacco Vanille очаровывает сочетанием сладкой ванили и табачных нот, дополненных пряными, фруктовыми и древесными оттенками, а также легкими нюансами какао и пудры.

Первый вдох открывает специи и табак, создавая дымный, глубокий шарм. В "сердце" раскрывается волшебный цветочный табак в нежном сочетании с ванилью, бобами тонка и какао. Завершает композицию база из древесных акцентов и нот сухофруктов. Это соблазн, перед которым трудно устоять.

Мужчина готовится нанести дух. Фото: Freepik

Essential Parfums Bois Imperial

Французское совершенство с природным составом, что на 93% состоит из натуральных ингредиентов. Bois Imperial — это сочетание древесины и специй, которое звучит невероятно гармонично.

В центре аромата — гаитянский ветивер с землистым оттенком, который усиливается индонезийским пачули и кедром. Но главная особенность — акигалавуд, придающий композиции особый характер.

Мужчина наносит духи. Фото: Freepik

Creed Aventus

Этот аромат — настоящая легенда, созданная в 2010 году в честь 250-летия французского парфюмерного дома Creed. Aventus подходит активным, уверенным мужчинам, которые всегда готовы к новым свершениям.

Аромат открывается взрывом свежести: ананас, черная смородина, бергамот и зеленое яблоко производят яркое первое впечатление. В сердце аромата — роза, жасмин, береза и пачули, которые придают глубину и характер. Aventus идеально подойдет мужчинам, которые ищут аромат, подчеркивающий их индивидуальный стиль.

Эти ароматы созданы для того, чтобы каждый мужчина мог почувствовать себя уникальным и непревзойденным.

Раньше мы писали о том, какие ароматы лучше не покупать женщинам, потому что они портят только образ.

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