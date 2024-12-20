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Найкращі аромати 2025 року — парфуми для справжніх чоловіків

20 грудня 2024 19:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніші чоловічі парфуми 2025 року — підійдуть на подарунок
Флакон з парфумами. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чоловіки, як і жінки, цінують унікальні парфуми, які підкреслюють стиль і додають впевненості. У 2025 році кілька ароматів заслуговують особливої уваги.

Новини.LIVE пропонує звернути увагу на три витвори мистецтва, які можуть стати вашою новою улюбленою парфумерією.

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Tom Ford Tobacco Vanille

Цей аромат — справжня сучасна класика, яка об'єднала американську ефектність і французьку витонченість. Tom Ford Tobacco Vanille зачаровує поєднанням солодкої ванілі й тютюнових нот, доповнених пряними, фруктовими та деревними відтінками, а також легкими нюансами какао й пудри.

Перший вдих відкриває спеції та тютюн, створюючи димний, глибокий шарм. У "серці" розкривається чарівний квітковий тютюн у ніжному поєднанні з ваніллю, бобами тонка та какао. Завершує композицію база з деревних акцентів і нот сухофруктів. Це спокуса, перед якою важко встояти.

Чоловіки теж заслуговують на приємний аромат
Чоловік готується нанести парфум. Фото: Freepik

Essential Parfums Bois Imperial

Французька досконалість із природним складом, що на 93% складається з натуральних інгредієнтів. Bois Imperial — це поєднання деревини та спецій, яке звучить неймовірно гармонійно.

У центрі аромату — гаїтянський ветивер із землистим відтінком, який підсилюється індонезійським пачулі й кедром. Але головна особливість — акігалавуд, що надає композиції особливого характеру. 

Чоловікам варто звернути увагу на різні аромати
Чоловік наносить парфум. Фото: Freepik

Creed Aventus

Цей аромат — справжня легенда, створена у 2010 році на честь 250-річчя французького парфумерного дому Creed. Aventus підходить активним, упевненим чоловікам, які завжди готові до нових звершень.

Аромат відкривається вибухом свіжості: ананас, чорна смородина, бергамот і зелене яблуко створюють яскраве перше враження. У серці аромату — троянда, жасмин, береза та пачулі, які додають глибини й характеру. Aventus ідеально підійде чоловікам, які шукають аромат, що підкреслює їхній індивідуальний стиль.

Ці аромати створені для того, щоб кожен чоловік міг відчути себе унікальним і неперевершеним.

Раніше ми писали про те, які аромати краще не купувати жінкам, бо вони тільки псують образ.

Також ми повідомляли, які парфуми можуть коштувати копійки, але мати дуже класний аромат.

мода духи аромат стиль чоловіки

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