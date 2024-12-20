Наймодніші чоловічі парфуми 2025 року — підійдуть на подарунок

Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Чоловіки, як і жінки, цінують унікальні парфуми, які підкреслюють стиль і додають впевненості. У 2025 році кілька ароматів заслуговують особливої уваги.

Новини.LIVE пропонує звернути увагу на три витвори мистецтва, які можуть стати вашою новою улюбленою парфумерією.

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Tom Ford Tobacco Vanille

Цей аромат — справжня сучасна класика, яка об'єднала американську ефектність і французьку витонченість. Tom Ford Tobacco Vanille зачаровує поєднанням солодкої ванілі й тютюнових нот, доповнених пряними, фруктовими та деревними відтінками, а також легкими нюансами какао й пудри.

Перший вдих відкриває спеції та тютюн, створюючи димний, глибокий шарм. У "серці" розкривається чарівний квітковий тютюн у ніжному поєднанні з ваніллю, бобами тонка та какао. Завершує композицію база з деревних акцентів і нот сухофруктів. Це спокуса, перед якою важко встояти.

Чоловік готується нанести парфум. Фото: Freepik

Essential Parfums Bois Imperial

Французька досконалість із природним складом, що на 93% складається з натуральних інгредієнтів. Bois Imperial — це поєднання деревини та спецій, яке звучить неймовірно гармонійно.

У центрі аромату — гаїтянський ветивер із землистим відтінком, який підсилюється індонезійським пачулі й кедром. Але головна особливість — акігалавуд, що надає композиції особливого характеру.

Чоловік наносить парфум. Фото: Freepik

Creed Aventus

Цей аромат — справжня легенда, створена у 2010 році на честь 250-річчя французького парфумерного дому Creed. Aventus підходить активним, упевненим чоловікам, які завжди готові до нових звершень.

Аромат відкривається вибухом свіжості: ананас, чорна смородина, бергамот і зелене яблуко створюють яскраве перше враження. У серці аромату — троянда, жасмин, береза та пачулі, які додають глибини й характеру. Aventus ідеально підійде чоловікам, які шукають аромат, що підкреслює їхній індивідуальний стиль.

Ці аромати створені для того, щоб кожен чоловік міг відчути себе унікальним і неперевершеним.

Раніше ми писали про те, які аромати краще не купувати жінкам, бо вони тільки псують образ.

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