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Лучшее пальто зимы-2025 — трендовые модели сезона

13 января 2025 10:21
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Лучшее пальто для стильного образа в 2025 году — главные новинки
Девушка в пальто. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима — время, когда пальто становится незаменимой вещью в гардеробе. Оно не только согревает в холодные дни, но и помогает создать стильный образ. Выбрать идеальное пальто может быть непросто, ведь модные тренды меняются каждый сезон, а вариантов настолько много, что глаза разбегаются. Но это и хорошо — каждая женщина сможет найти именно то, что подходит ее стилю и настроению.

Новини.LIVE расскажет детальнее о модных трендах 2025.

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Классика с большим воротником

Элегантные пальто с широким воротником всегда остаются в моде. Они добавляют образу изысканности и выглядят роскошно, даже если вы просто идете в магазин.

Пальто в трендовом цвете 2025 всегда пользуется спросом
Пальто с большим воротником. Фото из Instagram

Пальто с поясом

Идеальный вариант для тех, кто хочет подчеркнуть талию. Такие модели добавляют женственности и формируют красивый силуэт, даже если под пальто теплый свитер.

Пальто с поясом выглядит очень элегантно
Пальто с поясом. Фото из Instagram

Модели с интересными застежками

Пуговицы, молнии или широкий пояс — все это может стать яркой деталью пальто. В этом сезоне дизайнеры уделили особое внимание застежкам, поэтому вы точно найдете что-то необычное.

В пальто важны интересные детали
Пальто. Фото из Instagram

Пальто с широкими рукавами

Широкие рукава добавляют нотки оригинальности. Такие модели имеют смелый и современный вид, позволяя выделиться среди толпы.

Пальто с широкими рукавами имеет оригинальный вид
Пальто с широкими рукавами. Фото из Instagram

Мягкие ткани

Пальто из мягких, приятных на ощупь тканей стали настоящим хитом. Они создают атмосферу комфорта и легкости даже в самые холодные дни.

Как выбрать пальто

Главное правило — ориентируйтесь на себя. Если вы чувствуете, что пальто вам удобно и подходит к вашему стилю, это уже победа. Не забывайте, что важно не только выглядеть модно, но и чувствовать себя комфортно и тепло.

Выбирайте то, что сделает ваш зимний образ незабываемым, и пусть каждый выход из дома будет настоящим праздником стиля.

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мода тренды стиль верхняя одежда 2025 год

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09:35 Оккупанты ночью атаковали Украину — сколько БпЛА удалось сбить

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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