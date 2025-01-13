Найкраще пальто для стильного образу у 2025 році — головні новинки

Дівчина у пальто. Фото: Freepik

Зима — час, коли пальто стає незамінною річчю в гардеробі. Воно не лише зігріває в холодні дні, але й допомагає створити стильний образ. Обрати ідеальне пальто може бути непросто, адже модні тренди змінюються щосезону, а варіантів настільки багато, що очі розбігаються. Але це і добре — кожна жінка зможе знайти саме те, що підходить її стилю і настрою.

Новини.LIVE розповість детальніше про модні тренди 2025.

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Класика з великим коміром

Елегантні пальта з широким коміром завжди залишаються в моді. Вони додають образу вишуканості та мають розкішний вигляд, навіть якщо ви просто йдете в магазин.

Пальто з великим коміром. Фото з Instagram

Пальто з поясом

Ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити талію. Такі моделі додають жіночності та формують гарний силует, навіть якщо під пальто теплий светр.

Пальто з поясом. Фото з Instagram

Моделі з цікавими застібками



Ґудзики, блискавки чи широкий пояс — усе це може стати яскравою деталлю пальта. Цього сезону дизайнери приділили особливу увагу застібкам, тож ви точно знайдете щось незвичайне.

Пальто. Фото з Instagram

Пальта з широкими рукавами



Широкі рукави додають нотки оригінальності. Такі моделі мають сміливий і сучасний вигляд, дозволяючи виділитися серед натовпу.

Пальто з широкими рукавами. Фото з Instagram

М’які тканини

Пальта з м’яких, приємних на дотик тканин стали справжнім хітом. Вони створюють атмосферу комфорту і легкості навіть у найхолодніші дні.

Як обрати пальто

Головне правило — орієнтуйтеся на себе. Якщо ви відчуваєте, що пальто вам зручне і підходить до вашого стилю, це вже перемога. Не забувайте, що важливо не лише мати модний вигляд, але й почуватися комфортно та тепло.

Обирайте те, що зробить ваш зимовий образ незабутнім, і нехай кожен вихід з дому буде справжнім святом стилю.

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