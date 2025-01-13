Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Найкраще пальто зими-2025 — трендові моделі сезону arrow

Найкраще пальто зими-2025 — трендові моделі сезону

13 січня 2025 10:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найкраще пальто для стильного образу у 2025 році — головні новинки
Дівчина у пальто. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — час, коли пальто стає незамінною річчю в гардеробі. Воно не лише зігріває в холодні дні, але й допомагає створити стильний образ. Обрати ідеальне пальто може бути непросто, адже модні тренди змінюються щосезону, а варіантів настільки багато, що очі розбігаються. Але це і добре — кожна жінка зможе знайти саме те, що підходить її стилю і настрою.

Новини.LIVE розповість детальніше про модні тренди 2025.

Читайте також:

Найактуальніші моделі пальто цієї зими

Класика з великим коміром

Елегантні пальта з широким коміром завжди залишаються в моді. Вони додають образу вишуканості та мають розкішний вигляд, навіть якщо ви просто йдете в магазин.

Пальто в трендовому кольорі 2025 завжди має попит
Пальто з великим коміром. Фото з Instagram

Пальто з поясом

Ідеальний варіант для тих, хто хоче підкреслити талію. Такі моделі додають жіночності та формують гарний силует, навіть якщо під пальто теплий светр.

Пальто з поясом має дуже елегантний вигляд
Пальто з поясом. Фото з Instagram

Моделі з цікавими застібками

Ґудзики, блискавки чи широкий пояс — усе це може стати яскравою деталлю пальта. Цього сезону дизайнери приділили особливу увагу застібкам, тож ви точно знайдете щось незвичайне.

У пальто важливі цікаві деталі
Пальто. Фото з Instagram

Пальта з широкими рукавами

Широкі рукави додають нотки оригінальності. Такі моделі мають сміливий і сучасний вигляд, дозволяючи виділитися серед натовпу.

Пальто з широкими рукавами має оригінальний вигляд
Пальто з широкими рукавами. Фото з Instagram

М’які тканини

Пальта з м’яких, приємних на дотик тканин стали справжнім хітом. Вони створюють атмосферу комфорту і легкості навіть у найхолодніші дні.

Як обрати пальто

Головне правило — орієнтуйтеся на себе. Якщо ви відчуваєте, що пальто вам зручне і підходить до вашого стилю, це вже перемога. Не забувайте, що важливо не лише мати модний вигляд, але й почуватися комфортно та тепло.

Обирайте те, що зробить ваш зимовий образ незабутнім, і нехай кожен вихід з дому буде справжнім святом стилю.

Раніше ми писали про те, які речі найбажаніші в січні. 

Також ми повідомляли, яке пальто з культового фільму набирає популярності. 

 

мода тренди стиль верхній одяг 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

00:20 ЗСУ успішно вдарили по Саратівському НПЗ — фото наслідків атаки

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво