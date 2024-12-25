Мужские духи, которые раздражают всех — не стоит даже пробовать

Мужские духи в упаковке Фото: Freepik

Выбирая парфюмерию, особенно если это первая покупка, важно учитывать, как они будут восприниматься другими. Ведь есть ароматы, которые вызывают не только удивление, но и откровенное отвращение. И это не преувеличение — об этом пишут и говорят люди со всего мира.

На известном форуме Quora кто-то спросил, какие мужские духи считаются самыми плохими.

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Среди упомянутых ароматов особую "популярность" получил Secretions Magnifique. Один из пользователей форума охарактеризовал его словами, которые трудно забыть: "Это запах пота, крови и других жидкостей организма". из них не был столь отвратительным, как этот. Он отметил, что за всю жизнь ему попадались различные контроверсионные ароматы, но ни один из них не был столь отвратительным, как этот.

Правда, следует учитывать, что духи могут раскрываться по-разному на людях. Поэтому перед покупкой обязательно нанесите аромат на кожу, чтобы понять, подходит ли он именно вам.

Флакон с парфюмерией Фото: Freepik

Аромат, похожий на средство от насекомых

Другой пользователь поделился своим мнением о Light Blue от Dolce and Gabbana. По его словам, эти духи напоминает ему старый синтетический репеллент от насекомых, который запретили много лет назад. Единственным плюсом этого аромата, по его мнению, является то, что он быстро выветривается через три-четыре часа. Такое временное испытание для носителя и окружающих.

Дорогой, но "жуткий" парфюм

Не менее интересным был комментарий по поводу парфюма Clive Christian. Этот аромат считается одним из самых дорогих в мире, его цена достигает сотен долларов.

"На мне он пахнет смертью и гниением, словно я гуляю в старом подвале. Это что-то невероятно затхлое и мускусное", — ярко описал свои впечатления мужчина.

Мужчина наносит дух на себя. Фото: Freepik

Как выбрать парфюм, чтобы не жалеть

В конце концов, вкусы у всех разные, и то, что одному кажется ужасным, другому может нравиться. подходит ли он вам. Но мы советуем не делать выбор только по запаху в колпачке или на тестере. Нанесите парфюм на чистую кожу, дайте ему время раскрыться — это лучший способ понять, подходит ли он вам.

Раньше мы писали о том, как нанести духи таким образом, чтобы иметь хороший аромат длительное время.

Также мы сообщали, какие ароматы следует выбирать мужчинам, поскольку они самые лучшие.