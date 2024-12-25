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Найгірші чоловічі парфуми 2025 року — чого варто уникати

25 грудня 2024 19:44
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Чоловічі парфуми, які дратують усіх — не варто навіть пробувати
Чоловічі парфуми в упаковці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Обираючи парфуми, особливо якщо це перша покупка, важливо враховувати, як вони сприйматимуться іншими. Адже є аромати, які викликають не лише подив, а й відверту огиду. І це не перебільшення — про це пишуть і говорять люди з усього світу.

На відомому форумі Quora хтось запитав, які чоловічі парфуми вважаються найгіршими. 

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Серед згаданих ароматів особливу "популярність" отримав Secretions Magnifique. Один із користувачів форуму охарактеризував його словами, які важко забути: "Це запах поту, крові та інших рідин організму". Він зазначив, що за все життя йому траплялися різні контроверсійні аромати, але жоден з них не був настільки огидним, як цей.

Щоправда, слід враховувати, що парфуми можуть розкриватися по-різному на людях. Тому перед покупкою обов'язково нанесіть аромат на шкіру, щоб зрозуміти, чи підходить він саме вам.

Навіть люксовий парфум іноді може мати неприємний запах
Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Аромат, схожий на засіб від комах

Інший користувач поділився своєю думкою про Light Blue від Dolce and Gabbana. За його словами, цей парфум нагадує йому старий синтетичний репелент від комах, який заборонили багато років тому. Єдиним плюсом цього аромату, на його думку, є те, що він швидко вивітрюється — через три-чотири години. Таке собі тимчасове випробування для носія й оточуючих.

Дорогий, але "моторошний" парфум

Не менш цікавим був коментар щодо парфуму Clive Christian. Цей аромат вважається одним із найдорожчих у світі, його ціна сягає сотень доларів. Але для одного з користувачів форуму він став справжнім кошмаром.

"На мені він пахне смертю та гниттям, немов я гуляю в старому підвалі. Це щось неймовірно затхле й мускусне", — яскраво описав свої враження чоловік.

Кожному чоловікові хочеться мати приємний аромат
Чоловік наносить парфум на себе. Фото: Freepik

Як обрати парфум, щоб не шкодувати

Зрештою, смаки у всіх різні, і те, що одному здається жахливим, іншому може подобатися. Але ми радимо не робити вибір лише за запахом у ковпачку чи на тестері. Нанесіть парфум на чисту шкіру, дайте йому час розкритися — це найкращий спосіб зрозуміти, чи він вам підходить.

Раніше ми писали про те, як нанести парфум таким чином, щоб мати гарний аромат тривалий час.

Також ми повідомляли, які аромати варто обирати чоловікам, оскільки вони найкращі.

мода духи аромат чоловіки запах

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