Какие духи лучше не носить — главные антитренды 2025 года

Флакон с духами. Фото: Freepik

Духи — это больше, чем просто аромат. Они могут рассказать о человеке больше, чем слова. Поэтому к выбору своего идеального запаха следует подойти со всей ответственностью. Ведь некоторые ароматы могут ненароком создать впечатление, совершенно несоответствующее вашему характеру или статусу.

Сайт Новини.LIVE расскажет, от каких ароматов следует отказаться.

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Нежелательные ноты в духах

Очень сладкие

Сладкие духи часто привлекают внимание, но если аромат напоминает сахарную вату или карамель, это может восприниматься слишком легкомысленно. Такие запахи больше подходят подросткам, чем зрелым женщинам, стремящимся подчеркнуть свое изящество. Альтернативой могут стать ароматы, сочетающие сладкие ноты с легким оттенком древесины или пряностей.

Фруктовые

Запахи персика, малины или тропических фруктов часто ассоциируются с молодостью и игривостью. Но для взрослой женщины, желающей подчеркнуть элегантность, такие ароматы могут быть неуместными. Лучше выбрать более сложные композиции, добавляющие глубины.

Духи. Фото: Freepik

"Громкие" цветочные духи

Жасмин, роза или ландыш в слишком насыщенных вариациях могут выглядеть старомодно и даже агрессивно. Цветочные ароматы должны быть легкими и сбалансированными, чтобы подчеркивать ваше естественное обаяние.

Синтетическая "свежесть"

Запахи с нотами чистоты могут казаться хорошей идеей, но если они пахнут как стиральный порошок или мыло, это может испортить общее впечатление. Выбирайте композиции с природными цитрусовыми, травяными или морскими акцентами, которые звучат легко и естественно.

Откровенная "дешевизна"

Духи, которые пахнут искусственно или слишком просто, способны создать впечатление, что вы не уделяете внимания деталям. Но даже с ограниченным бюджетом можно найти качественные ароматы — главное, потратить немного больше времени на выбор.

Красивый флакон с духами. Фото: Freepik

Что выбрать из ароматов

Если хотите создать стильный образ, следует обратить внимание на многогранные композиции. Например:

древесные ароматы с ноткой цитрусовых;

восточные нотки со специями и ванилью;

легкий мускус, оставляющий тонкий шлейф.

Помните, что тщательно подобранный аромат может стать вашим секретным оружием, которое подчеркнет элегантность и поможет запомниться с наилучшей стороны.

Раньше мы писали о том, какие бюджетные духи имеют аромат не хуже некоторых люксовых.

Также мы сообщали, что следует учитывать при выборе духов и как не наткнуться на подделку.