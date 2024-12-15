Які парфуми краще не носити — головні антитренди 2025 року

Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Парфуми — це більше, ніж просто аромат. Вони можуть розповісти про людину більше, ніж слова. Тому до вибору свого ідеального запаху варто підійти з усією відповідальністю. Адже деякі аромати можуть ненароком створити враження, яке зовсім не відповідає вашому характеру чи статусу.

Сайт Новини.LIVE розповість, від яких ароматів варто відмовитись.

Читайте також:

Небажані ноти в парфумах

Дуже солодкі

Солодкі парфуми часто привертають увагу, але якщо аромат нагадує цукрову вату чи карамель, це може сприйматися як надто легковажно. Такі запахи більше пасують підліткам, ніж зрілим жінкам, які прагнуть підкреслити свою витонченість. Альтернативою можуть стати аромати, що поєднують солодкі ноти з легким відтінком деревини чи прянощів.

Фруктові

Запахи персика, малини або тропічних фруктів часто асоціюються з молодістю та грайливістю. Але для дорослої жінки, яка хоче підкреслити елегантність, такі аромати можуть бути недоречними. Краще обрати більш складні композиції, які додають глибини.

Парфум. Фото: Freepik

"Гучні" квіткові парфуми

Жасмин, троянда чи конвалія у надто насичених варіаціях можуть мати старомодний і навіть агресивний вигляд. Квіткові аромати повинні бути легкими та збалансованими, щоб підкреслювати вашу природну чарівність.

Синтетична "свіжість"

Запахи з нотами "чистоти" можуть здаватися гарною ідеєю, але якщо вони пахнуть як пральний порошок чи мило, це може зіпсувати загальне враження. Вибирайте композиції з природними цитрусовими, трав'яними чи морськими акцентами, які звучать легко та натурально.

Відверта "дешевизна"

Парфуми, які пахнуть штучно або занадто просто, здатні створити враження, що ви не приділяєте уваги деталям. Але навіть з обмеженим бюджетом можна знайти якісні аромати — головне, витратити трохи більше часу на вибір.

Гарний флакон з парфумами. Фото: Freepik

Що обрати з ароматів

Якщо хочете створити стильний образ, варто звернути увагу на багатогранні композиції. Наприклад:

деревні аромати з ноткою цитрусових;

східні нотки зі спеціями та ваніллю;

легкий мускус, що залишає тонкий шлейф.

Пам'ятайте, що ретельно підібраний аромат може стати вашим секретною зброєю, яка підкреслить елегантність і допоможе запам’ятатися з найкращого боку.

Раніше ми писали про те, які бюджетні парфуми мають аромат не гірший за деякі люксові.

Також ми повідомляли, що варто враховувати при виборі парфумів і як не натрапити на підробку.