Самая модная обувь зимы-2025 - сапоги wide fit идеальны для каждого дня

Стильные сапоги. Фото: Freepik

Обувь wide fit с широким верхом обещает стать настоящим хитом не только этой зимы, но и весны. Благодаря своему дизайну эти сапоги создают оптический эффект более стройных ног, что делает их идеальным выбором для любого образа. Острый носик и невысокий каблук добавляют им элегантности, а удобство и практичность позволяют носить их и днем, и вечером.

Об этом рассказывают в Vogue.

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В чем заключается универсальность этой модели сапог

Неудивительно, что такие звезды, как Дуа Липа и Кендалл Дженнер, уже полюбили эту обувь. Их образы с сапогами wide fit показывают, насколько удачно они сочетаются с мини-юбками, джинсами, свитшотами и стильными луками в духе "деловой леди".

Сапоги wide fit. Фото из Instagram

Модницы в Нью-Йорке и Копенгагене тоже не остались в стороне от этого тренда. Они часто носят эти сапоги с романтичными миди- или макси-юбками, играя на контрастах. Такой стиль выглядит нежно и одновременно смело, что идеально подходит для современного темпа жизни.

Еще одно важное преимущество этой обуви — его универсальность. Сапоги подходят и для повседневных прогулок, и для вечерних выходов. Например, их можно носить с облегающими платьями или длинными пальто, а также с нежными атласными юбками и жакетами.

Сапоги в образе. Фото из Instagram

Эти сапоги стали настоящим маст-хэвом и, похоже, останутся на пике популярности еще долго. Они идеально дополняют как романтичные платья, так и более сдержанные луки, добавляя им стильности и легкости.

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