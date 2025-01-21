Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Самый горячий тренд зимы-2025 — стильные wide fit сапоги arrow

Самый горячий тренд зимы-2025 — стильные wide fit сапоги

21 января 2025 18:13
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самая модная обувь зимы-2025 - сапоги wide fit идеальны для каждого дня
Стильные сапоги. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Обувь wide fit с широким верхом обещает стать настоящим хитом не только этой зимы, но и весны. Благодаря своему дизайну эти сапоги создают оптический эффект более стройных ног, что делает их идеальным выбором для любого образа. Острый носик и невысокий каблук добавляют им элегантности, а удобство и практичность позволяют носить их и днем, и вечером.

Об этом рассказывают в Vogue.

Читайте также:

В чем заключается универсальность этой модели сапог

Неудивительно, что такие звезды, как Дуа Липа и Кендалл Дженнер, уже полюбили эту обувь. Их образы с сапогами wide fit показывают, насколько удачно они сочетаются с мини-юбками, джинсами, свитшотами и стильными луками в духе "деловой леди".

Какая модель сапог набирает популярности в 2025
Сапоги wide fit. Фото из Instagram

Модницы в Нью-Йорке и Копенгагене тоже не остались в стороне от этого тренда. Они часто носят эти сапоги с романтичными миди- или макси-юбками, играя на контрастах. Такой стиль выглядит нежно и одновременно смело, что идеально подходит для современного темпа жизни.

Еще одно важное преимущество этой обуви — его универсальность. Сапоги подходят и для повседневных прогулок, и для вечерних выходов. Например, их можно носить с облегающими платьями или длинными пальто, а также с нежными атласными юбками и жакетами.

Самый горячий тренд зимы-2025 — стильные wide fit сапоги - фото 2
Сапоги в образе. Фото из Instagram

Эти сапоги стали настоящим маст-хэвом и, похоже, останутся на пике популярности еще долго. Они идеально дополняют как романтичные платья, так и более сдержанные луки, добавляя им стильности и легкости.

Ранее мы писали о том, что сноуферы стали хитом зимы-2025.

Также мы сообщали, какая модель обуви стала главным трендом этого сезона.

мода тренды обувь стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать