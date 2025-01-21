Наймодніше взуття зими-2025 — чоботи wide fit ідеальні для кожного дня

Стильні чоботи. Фото: Freepik

Взуття wide fit з широким верхом обіцяє стати справжнім хітом не тільки цієї зими, а й весни. Завдяки своєму дизайну ці чоботи створюють оптичний ефект стрункіших ніг, що робить їх ідеальним вибором для будь-якого образу. Гострий носик і невисокий підбор додають їм елегантності, а зручність і практичність дозволяють носити їх і вдень, і ввечері.

Про це розповідають у Vogue.

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Не дивно, що такі зірки, як Дуа Ліпа та Кендалл Дженнер, вже полюбили це взуття. Їхні образи з чоботами wide fit показують, наскільки вдало вони поєднуються з мініспідницями, джинсами, світшотами та стильними луками в дусі "ділової леді".

Чоботи wide fit. Фото з Instagram

Модниці в Нью-Йорку та Копенгагені теж не залишилися осторонь цього тренду. Вони часто носять ці чоботи з романтичними міді або максі спідницями, граючи на контрастах. Такий стиль має ніжний й одночасно сміливий вигляд, що ідеально підходить для сучасного темпу життя.

Ще одна важлива перевага цього взуття — його універсальність. Чоботи підходять і для повсякденних прогулянок, і для вечірніх виходів. Наприклад, їх можна носити з обтислими сукнями чи довгими пальтами, а також із ніжними атласними спідницями та жакетами.

Чоботи в образі. Фото з Instagram

Ці чоботи стали справжнім маст-хевом, і, схоже, залишаться на піку популярності ще довго. Вони ідеально доповнюють як романтичні сукні, так і більш стримані луки, додаючи їм стильності та легкості.

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