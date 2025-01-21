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Найгарячіший тренд зими-2025 — стильні та зручні wide fit чоботи

21 січня 2025 18:13
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніше взуття зими-2025 — чоботи wide fit ідеальні для кожного дня
Стильні чоботи. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Взуття wide fit з широким верхом обіцяє стати справжнім хітом не тільки цієї зими, а й весни. Завдяки своєму дизайну ці чоботи створюють оптичний ефект стрункіших ніг, що робить їх ідеальним вибором для будь-якого образу. Гострий носик і невисокий підбор додають їм елегантності, а зручність і практичність дозволяють носити їх і вдень, і ввечері. 

Про це розповідають у Vogue.

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В чому полягає універсальність цієї моделі чобіт

Не дивно, що такі зірки, як Дуа Ліпа та Кендалл Дженнер, вже полюбили це взуття. Їхні образи з чоботами wide fit показують, наскільки вдало вони поєднуються з мініспідницями, джинсами, світшотами та стильними луками в дусі "ділової леді". 

Яка модель чобіт набирає популярності в 2025
Чоботи wide fit. Фото з Instagram

Модниці в Нью-Йорку та Копенгагені теж не залишилися осторонь цього тренду. Вони часто носять ці чоботи з романтичними міді або максі спідницями, граючи на контрастах. Такий стиль має ніжний й одночасно сміливий вигляд, що ідеально підходить для сучасного темпу життя. 

Ще одна важлива перевага цього взуття — його універсальність. Чоботи підходять і для повсякденних прогулянок, і для вечірніх виходів. Наприклад, їх можна носити з обтислими сукнями чи довгими пальтами, а також із ніжними атласними спідницями та жакетами. 

Найгарячіший тренд зими-2025 — стильні та зручні wide fit чоботи - фото 2
Чоботи в образі. Фото з Instagram

Ці чоботи стали справжнім маст-хевом, і, схоже, залишаться на піку популярності ще довго. Вони ідеально доповнюють як романтичні сукні, так і більш стримані луки, додаючи їм стильності та легкості. 

Раніше ми писали про те, що сноуфери стали хітом зими-2025.

Також ми повідомляли, яка модель взуття стала головним трендом цього сезону.

мода тренди взуття стиль 2025 рік

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