Духи для весны-2025 — ароматы, с которыми не захочется расставаться

Флакон с духами. Фото: Freepik

Парфюм — это больше, чем просто аромат. Это настроение, стиль и даже способ выразить себя без слов. Каждый сезон диктует свои правила: лето зовет к свежести, осень укутывает в тепло, зима приносит уют, а весна расцветает легкостью.

Новини.LIVE расскажет, какие ароматы подойдут лучше всего на весну.

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Три парфюма, которые влюбят в себя

Calvin Klein Deep Euphoria — для тех, кто любит загадочность

Если аромат мог бы рассказывать историю, то Deep Euphoria точно рассказал бы об уверенной женщине, которая не боится мечтать. Его звучание начинается с прохладных нот каскалона, а сердце раскрывается нежностью черной розы. Финальный штрих — мускус, оставляющий приятный шлейф и создающий эффект второй кожи. Это аромат, будто нашептывает: "Будь собой, и мир тебя запомнит".

Красивый флакон с духами. Фото: Фото: Pixabay

Dolce & Gabbana Light Blue

Это не просто парфюм — это путешествие на Сицилию, где волны касаются берега, а воздух наполнен ароматом лимонных садов. Первые аккорды — это сочное яблоко и нежный колокольчик. Далее раскрывается жасмин в сочетании с белой розой, а в финале остается кедр, мускус и нотки цитрусового дерева. Идеально для тех, кто хочет ощутить легкость и беззаботность.

Chanel Chance Eau Tendre — весна во флаконе

Этот аромат будто создан для девушки, которая влюблена в жизнь. Начинается нежными нотами жасмина и розы, а затем раскрывается свежими фруктовыми аккордами, дарящими легкость и радость. Это об ощущении нового начала, шансов, которые нельзя упустить.

Парфюм. Фото: Pixabay

Какой аромат выбрать

Это зависит только от настроения и сезона. Лето зовет к свежести, осень — к теплу, зима — к сладким воспоминаниям, а весна — к легкости. Главное — найти тот, что станет частью вашего стиля и будет отражать именно вас.

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