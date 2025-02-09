Парфуми для весни-2025 — аромати, з якими не захочеться розлучатися

Флакон з парфумами. Фото: Freepik

Парфуми — це більше, ніж просто аромат. Це настрій, стиль і навіть спосіб висловити себе без слів. Кожен сезон диктує свої правила: літо кличе до свіжості, осінь загортає в тепло, зима приносить затишок, а весна розквітає легкістю.

Новини.LIVE розповість, які аромати підійдуть найкраще на весну.

Читайте також:

Час відродження природи — ідеальний період для ароматів, що поєднують легкі фруктові й квіткові акорди. Вони нагадують про свіжість ранкової роси та цвітіння садів.

Три парфуми, що закохають в себе

Calvin Klein Deep Euphoria — для тих, хто любить загадковість

Якщо аромат міг би розповідати історію, то Deep Euphoria точно розповів би про впевнену жінку, яка не боїться мріяти. Його звучання розпочинається з прохолодних нот каскалону, а серце розкривається ніжністю чорної троянди. Фінальний штрих — мускус, що залишає приємний шлейф і створює ефект другої шкіри. Це аромат, що ніби нашіптує: "Будь собою, і світ тебе запам’ятає".

Гарний флакон з парфумами. Фото: Фото: Pixabay

Dolce & Gabbana Light Blue

Це не просто парфум — це подорож на Сицилію, де хвилі торкаються берега, а повітря наповнене ароматом лимонних садів. Перші акорди — це соковите яблуко та ніжний дзвіночок. Далі розкривається жасмин у поєднанні з білою трояндою, а в фіналі залишається кедр, мускус і нотки цитрусового дерева. Ідеально для тих, хто хоче відчути легкість та безтурботність.

Chanel Chance Eau Tendre — весна у флаконі

Цей аромат ніби створений для дівчини, яка закохана в життя. Починається ніжними нотами жасмину та троянди, а потім розкривається свіжими фруктовими акордами, що дарують легкість і радість. Це про відчуття нового початку, шансів, які не можна проґавити.

Парфуми. Фото: Pixabay

Який аромат вибрати

Це залежить тільки від настрою та сезону. Літо кличе до свіжості, осінь — до тепла, зима — до солодких спогадів, а весна — до легкості. Головне — знайти той, що стане частиною вашого стилю і буде відображати саме вас.

Раніше ми писали про те, які парфуми вважаються найдорожчими у світі.

Також ми повідомляли, який парфум наймодніший цього сезону.