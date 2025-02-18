Самые модные джинсы весны-2025 — будьте в тренде

Девушка в стильном образе с джинсами. Фото: Freepik

Джинсы всегда казались стабильной частью гардероба — что-то вроде белой футболки или классического тренча. Но даже они не стоят на месте. Если еще вчера все носили скинни или классические прямые модели, то этой весной на подиумы и улицы выходит новый тренд джинсов, который точно не останется незамеченным.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Новым открытием этого года стали balloon-джинсы — широченные в зоне бедер, немного зауженные книзу, будто созданные для того, чтобы расширить границы привычного денима.

Balloon-джинсы уже стали любимцами тех, кто любит стильные эксперименты. Они добавляют образу легкости, динамики и визуального объема, не выглядя слишком массивными. Это нечто среднее между ретро-кроем 80-х и футуристической модой, что делает их максимально актуальными.

Balloon-джинсы. Фото из Instagram

Как носить balloon-джинсы, чтобы выглядеть круто

Главный секрет — баланс. Поскольку эти джинсы сами по себе привлекают внимание, то верх лучше выбирать более облегающий:

Рифленый лонгслив или трикотажный топ — подчеркнет фигуру и сделает акцент на линии талии.

— подчеркнет фигуру и сделает акцент на линии талии. Короткий жакет или структурированный пиджак — придаст образу выразительности.

— придаст образу выразительности. Бандо или топ на бретельках — идеальный вариант на лето, особенно если хочется выглядеть непринужденно, но стильно.

Стильные джинсы. Фото из Instagram

Для кого этот тренд

Если вам нравится играть с формами, создавать образы, которые не выглядят "как у всех", и вы не боитесь привлекать взгляды — тогда balloon-джинсы точно ваши. А если пока не уверены, попробуйте начать с базовых цветов, например, темного денима или светло-бежевых оттенков, чтобы постепенно привыкнуть к новому силуэту.

Стильный образ с джинсами. Фото из Instagram

Весна 2025 — идеальное время, чтобы рискнуть и примерить что-то свежее. Balloon-джинсы меняют игру, и, похоже, это только начало.

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