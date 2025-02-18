Наймодніші джинси весни-2025 — будьте у тренді

Дівчина в стильному образі з джинсами. Фото: Freepik

Джинси завжди здавалися стабільною частиною гардероба — щось на зразок білої футболки чи класичного тренча. Але навіть вони не стоять на місці. Якщо ще вчора всі носили скіні або класичні прямі моделі, то цієї весни на подіуми та вулиці виходить новий тренд джинсів, який точно не залишиться непоміченим.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Новим відкриттям цього року стали balloon-джинси — широчезні в зоні стегон, трохи звужені донизу, ніби створені для того, щоб розширити межі звичного деніму.

Balloon-джинси уже стали улюбленцями тих, хто любить стильні експерименти. Вони додають образу легкості, динаміки та візуального об'єму, не маючи надто масивний вигляд. Це щось середнє між ретро-кроєм 80-х і футуристичною модою, що робить їх максимально актуальними.

Balloon-джинси. Фото з Instagram

Як носити balloon-джинси, щоб мати крутий вигляд

Головний секрет — баланс. Оскільки ці джинси самі по собі привертають увагу, то верх краще обирати більш облягаючий:

Ріблений лонгслів або трикотажний топ — підкреслить фігуру та зробить акцент на лінії талії.

— підкреслить фігуру та зробить акцент на лінії талії. Короткий жакет або структурований піджак — додасть образу виразності.

— додасть образу виразності. Бандо або топ на бретельках — ідеальний варіант на літо, особливо якщо хочеться мати невимушений, але стильний вигляд.

Стильні джинси. Фото з Instagram

Для кого цей тренд

Якщо вам подобається гратися з формами, створювати образи, які не виглядають "як у всіх", і ви не боїтеся привертати погляди — тоді balloon-джинси точно ваші. А якщо поки не впевнені, спробуйте почати з базових кольорів, наприклад, темного деніму або світло-бежевих відтінків, щоб поступово звикнути до нового силуету.

Стильний образ з джинсами. Фото з Instagram

Весна 2025 — ідеальний час, щоб ризикнути та приміряти щось свіже. Balloon-джинси змінюють гру, і, схоже, це лише початок.

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