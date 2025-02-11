Сумка какого цвета стала классикой — почему она всегда в моде

Маленькие сумки. Фото: Freepik

Красный — это не просто цвет. Это эмоция, символ смелости и уверенности. В кино этот оттенок всегда играл особую роль: рубиновые туфельки Дороти, знаменитое красное платье Мэрилин Монро или маленькое платье Шер в "Безголовых" — каждый из этих образов стал легендарным. Но если с культовыми красными платьями все понятно, то что насчет аксессуаров?

Об этом рассказали в Vogue.

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Например, маленькая красная сумка Тинки-Винки из "Телепузиков". Сегодня этот аксессуар — далеко не просто детский символ. В городах по всему миру он заполонил улицы и подиумы, став настоящим модным хитом.

Stella McCartney весна-лето 2025. Фото: Vogue

По данным 1stDibs, спрос на красные сумки вырос на 75% по сравнению с прошлым годом. Бренды быстро подхватили этот тренд: в новых коллекциях Stella McCartney, Marine Serre, Louis Vuitton и многих других обязательно найдется что-то в насыщенном оттенке красного. Раньше этот цвет использовался как небольшой акцент в стилизации, а теперь он стал ключевым элементом образа.

Как носить красную сумку в этом сезоне

Главное правило — никаких правил. Однако есть несколько беспроигрышных вариантов:

Для ежедневных образов обратите внимание на практичные модели: Alexia от The Row, Alaïa из сетки или Ninon от A.P.C. Они вместительные, стильные и идеально подходят к любому кэжуал-луку.

обратите внимание на практичные модели: Alexia от The Row, Alaïa из сетки или Ninon от A.P.C. Они вместительные, стильные и идеально подходят к любому кэжуал-луку. Для вечерних выходов подойдут модели, которые добавляют образу характера. Например, сумки-багеты от Fendi, Proenza Schouler или Givenchy. Маленькие, изящные и дерзкие.

подойдут модели, которые добавляют образу характера. Например, сумки-багеты от Fendi, Proenza Schouler или Givenchy. Маленькие, изящные и дерзкие. Хит сезона — элегантные модели с короткой ручкой. Prada Galleria Saffiano в оттенке Fiery Red отлично сочетается с денимом, добавляя ему шика. Hug от Ferragamo — вариант для тех, кто хочет стильную, но в то же время практичную сумку с вместительным внутренним пространством.

Louis Vuitton весна-лето 2025, фото: Vogue

Кстати, именно модель Hug еще в 2023 году выбрала директор модных специальных проектов Vogue Джулия Хоббс. С тех пор она не расстается с ней — и это еще одно доказательство, что красная сумка не просто тренд, а настоящая классика.

Сегодня этот аксессуар — не только о моде, но и о настроении. Красная сумка добавляет уверенности, привлекает внимание и мгновенно делает любой образ более выразительным. Если у вас еще нет такой в гардеробе, возможно, самое время исправить это?

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