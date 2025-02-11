Сумка якого кольору стала класикою — чому вона завжди в моді

Маленькі сумки. Фото: Freepik

Червоний — це не просто колір. Це емоція, символ сміливості та впевненості. У кіно цей відтінок завжди відігравав особливу роль: рубінові черевички Дороті, знаменита червона сукня Мерилін Монро чи маленька сукня Шер у "Безголових" — кожен із цих образів став легендарним. Але якщо з культовими червоними сукнями все зрозуміло, то що щодо аксесуарів?

Про це розповіли у Vogue.

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Наприклад, маленька червона сумка Тінкі-Вінкі з "Телепузиків". Сьогодні цей аксесуар — далеко не просто дитячий символ. У містах по всьому світу він заполонив вулиці та подіуми, ставши справжнім модним хітом.

Stella McCartney весна-літо 2025. Фото: Vogue

За даними 1stDibs, попит на червоні сумки зріс на 75% порівняно з минулим роком. Бренди швидко підхопили цей тренд: у нових колекціях Stella McCartney, Marine Serre, Louis Vuitton та багатьох інших обов’язково знайдеться щось у насиченому відтінку червоного. Раніше цей колір використовували як невеликий акцент у стилізації, а тепер він став ключовим елементом образу.

Як носити червону сумку цього сезону

Головне правило — ніяких правил. Однак є кілька безпрограшних варіантів:

Для щоденних образів зверніть увагу на практичні моделі: Alexia від The Row, Alaïa з сітки або Ninon від A.P.C. Вони місткі, стильні та ідеально пасують до будь-якого кежуал-луку.

зверніть увагу на практичні моделі: Alexia від The Row, Alaïa з сітки або Ninon від A.P.C. Вони місткі, стильні та ідеально пасують до будь-якого кежуал-луку. Для вечірніх виходів підійдуть моделі, які додають образу характеру. Наприклад, сумки-багети від Fendi, Proenza Schouler або Givenchy. Маленькі, витончені та зухвалі.

підійдуть моделі, які додають образу характеру. Наприклад, сумки-багети від Fendi, Proenza Schouler або Givenchy. Маленькі, витончені та зухвалі. Хіт сезону — елегантні моделі з короткою ручкою. Prada Galleria Saffiano у відтінку Fiery Red чудово поєднується з денімом, додаючи йому шику. Hug від Ferragamo — варіант для тих, хто хоче стильну, але водночас практичну сумку з містким внутрішнім простором.

Louis Vuitton весна-літо 2025. Фото: Vogue

До речі, саме модель Hug ще у 2023 році обрала директорка модних спеціальних проєктів Vogue Джулія Гоббс. Відтоді вона не розлучається з нею — і це ще один доказ, що червона сумка не просто тренд, а справжня класика.

Сьогодні цей аксесуар — не лише про моду, а й про настрій. Червона сумка додає впевненості, привертає увагу і миттєво робить будь-який образ виразнішим. Якщо ви ще не маєте такої в гардеробі, можливо, саме час виправити це?

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