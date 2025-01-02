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Модный маникюр 2025 — стильные идеи для января

2 января 2025 19:28
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Главные идеи маникюра на январь 2025 года, которые стоит попробовать
Яркий маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зима — это время, когда образ хочется дополнить чем-то особенным. И маникюр здесь может стать ключевым упором. Подобрать правильный оттенок лака, который будет отражать атмосферу холодного времени года, — настоящее искусство. От ярких и блестящих цветов до сдержанных и элегантных тонов — каждый может найти что-нибудь по душе.

Новини.LIVE даст несколько интересных идей для зимнего маникюра, которые точно добавят магии вашим рукам.

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Ягодное настроение

Насыщенные ягодные оттенки остаются вне времени и трендов. Они придают яркости даже в самые пасмурные зимние дни. Такой цвет имеет стильный, выразительный вид и придает нотку смелости любому образу.

Цвет спелой вишни на ногтях выглядит очень элегантно.
Цвет спелой вишни на ногтях. Фото с Instagram

Зеленая свежесть

Темно-зеленый — это глоток природы среди зимы. Его насыщенный цвет напоминает вечнозеленые деревья и придает маникюру универсальность. Он отлично сочетается и с теплыми свитерами, и с элегантными платьями.

Зеленый цвет будет в тренде 2025 года
Зеленый цвет. Фото с Instagram

Матовая роскошь серого

Серый всегда в моде, но если добавить к нему матовое хромированное покрытие, вы получите что-то действительно особенное. Это вариант, одновременно имеющий дорогой и сдержанный вид, идеально подходя к зимним вечерам.

Серый цвет имеет очень благородный цвет
Серый цвет. Фото с Instagram

Шампань с перламутром

Кремово-золотистые ногти с легким блеском перламутра имеют нежный и изящный вид. Этот оттенок отлично дополнит праздничный образ и создаст ощущение роскоши.

Нежный перламутровый оттенок ногтей подойдет к любому стилю.
Блеск перламутра на ногтях. Фото с Instagram

Тепло эспрессо

Темно-коричневый цвет — это как чашка горячего кофе, которую вы держите в холодный день. Он имеет уютный, глубокий вид и гармонично подходит к любому зимнему образу, добавляя к нему нотку тепла.

Коричневый цвет ногтей – универсальный выбор на любое время года
Коричневые ногти. Фото с Instagram

Зима — это идеальное время экспериментировать с цветами, придавая своему стилю немного обаяния. Попытайтесь, и ваши руки точно станут главным акцентом вашего образа.

Раньше мы писали о том, какие оттенки маникюра будут в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, какой классический маникюр снова в моде.

мода тренды маникюр стиль 2025 год

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19:43 Отключения света в Одессе — прогноз на пятницу

19:15 Умеров анонсировал анализ работы командования Сухопутных войск

19:08 Наступление россиян на юге — при каких условиях возможно

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

18:48 В Таиланде в аварии с автобусом пострадали 32 российских туриста

18:41 Минимальная зарплата в Польше сильно превысила украинскую — суммы

18:39 В Киеве начали принимать на утилизацию елки — адреса

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