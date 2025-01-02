Головні ідеї манікюру на січень 2025, які варто спробувати

Модний манікюр 2025 — стильні ідеї для січня
Зима — це час, коли образ хочеться доповнити чимось особливим. І манікюр тут може стати ключовим акцентом. Підібрати правильний відтінок лаку, який буде відображати атмосферу холодної пори року, — справжнє мистецтво. Від яскравих і блискучих кольорів до стриманих і елегантних тонів – кожен може знайти щось до душі.
Новини.LIVE дасть кілька цікавих ідей для зимового манікюру, які точно додадуть магії вашим рукам.
Який дизайн манікюру в тренді на початку року
Ягідний настрій
Насичені ягідні відтінки залишаються поза часом і трендами. Вони додають яскравості навіть у найпохмуріші зимові дні. Такий колір має стильний, виразний вигляд і додає нотку сміливості до будь-якого образу.
Зелена свіжість
Темно-зелений — це ніби ковток природи серед зими. Його насичений колір нагадує вічнозелені дерева та надає манікюру універсальності. Він чудово поєднується і з теплими светрами, і з елегантними сукнями.
Матова розкіш сірого
Сірий завжди в моді, але якщо додати до нього матове хромоване покриття, ви отримаєте щось дійсно особливе. Це варіант, який одночасно має дорогий і стриманий вигляд, ідеально підходячи до зимових вечорів.
Шампань із перламутром
Кремово-золотисті нігті з легким блиском перламутру мають ніжний і витончений вигляд. Цей відтінок чудово доповнить святковий образ і створить відчуття розкоші.
Тепло еспресо
Темно-коричневий колір — це наче чашка гарячої кави, яку ви тримаєте в холодний день. Він має затишний, глибокий вигляд і гармонійно пасує до будь-якого зимового образу, додаючи до нього нотку тепла.
Зима — це ідеальний час експериментувати з кольорами, додаючи своєму стилю трохи чарівності. Спробуйте, і ваші руки точно стануть головним акцентом вашого образу.
Раніше ми писали про те, які відтінки манікюру будуть в тренді 2025 року.
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