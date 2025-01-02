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Модний манікюр 2025 — стильні ідеї для січня

2 січня 2025 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головні ідеї манікюру на січень 2025, які варто спробувати
Яскравий манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима — це час, коли образ хочеться доповнити чимось особливим. І манікюр тут може стати ключовим акцентом. Підібрати правильний відтінок лаку, який буде відображати атмосферу холодної пори року, — справжнє мистецтво. Від яскравих і блискучих кольорів до стриманих і елегантних тонів – кожен може знайти щось до душі.

Новини.LIVE дасть кілька цікавих ідей для зимового манікюру, які точно додадуть магії вашим рукам.

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Ягідний настрій

Насичені ягідні відтінки залишаються поза часом і трендами. Вони додають яскравості навіть у найпохмуріші зимові дні. Такий колір має стильний, виразний вигляд і додає нотку сміливості до будь-якого образу.

Колір стиглої вишні на нігтях має дуже елегантний вигляд
Колір стиглої вишні на нігтях. Фото з Instagram

Зелена свіжість

Темно-зелений — це ніби ковток природи серед зими. Його насичений колір нагадує вічнозелені дерева та надає манікюру універсальності. Він чудово поєднується і з теплими светрами, і з елегантними сукнями.

Зелений колір буде в тренді 2025 року
Зелений колір. Фото з Instagram

Матова розкіш сірого

Сірий завжди в моді, але якщо додати до нього матове хромоване покриття, ви отримаєте щось дійсно особливе. Це варіант, який одночасно має дорогий і стриманий вигляд, ідеально підходячи до зимових вечорів.

Сірий колір має дуже благородний колір
Сірий колір. Фото з Instagram

Шампань із перламутром

Кремово-золотисті нігті з легким блиском перламутру мають ніжний і витончений вигляд. Цей відтінок чудово доповнить святковий образ і створить відчуття розкоші.

Ніжний перламутровий відтінок нігтів підійде до будь-якого стилю
Блиск перламутру на нігтях. Фото з Instagram

Тепло еспресо

Темно-коричневий колір — це наче чашка гарячої кави, яку ви тримаєте в холодний день. Він має затишний, глибокий вигляд і гармонійно пасує до будь-якого зимового образу, додаючи до нього нотку тепла.

Коричневий колір нігтів - універсальний вибір на будь-яку пору року
Коричневі нігті. Фото з Instagram

Зима — це ідеальний час експериментувати з кольорами, додаючи своєму стилю трохи чарівності. Спробуйте, і ваші руки точно стануть головним акцентом вашого образу.

Раніше ми писали про те, які відтінки манікюру будуть в тренді 2025 року.

Також ми повідомляли, який класичний манікюр знову в моді.

мода тренди манікюр стиль 2025 рік

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