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Модный цвет 2025 года в одежде, который подходит всем

15 декабря 2024 10:32
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовый цвет 2025 года — эффектные образы, которые подходят всем
Различные цвета ткани. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Хотя зима в самом разгаре, мир моды уже смотрит вперед — на весну-лето 2025. Недели моды давно завершились, а это значит, что пора разобраться, какие тренды нас ждут в следующем сезоне. Одним из главных открытий будущего периода стал "лунно-серый" — особый оттенок  который можно начать носить уже сейчас, несмотря на не совсем весеннюю погоду.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие вещи этого цвета следует иметь в своем гардеробе.

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Это светлый серый цвет с легким коричневым оттенком, имеет теплый, универсальный и невероятно стильный вид. Он подходит к любому гардеробу и легко сочетается с другими цветами. Луно-серый уже засветился на многих модных показах, где дизайнеры предложили десятки интересных идей его ношения.

Как носить лунно-серый в холодное время

Несмотря на то, что большинство весенне-летних образов не подходят для холодной погоды, интегрировать этот цвет в свой гардероб можно уже сейчас.

Верхняя одежда

Выберите пуховик, дубленку или эко-шубу в лунно-сером цвете. Это станет великолепной альтернативой классическому серому или бежевому.

Серый пуховик будет подходить почти ко всему
Серый пуховик. Фото с Instagram

Трикотаж

Свитера, пуловеры или вязаные платья такого цвета не только согреют, но и придадут гардеробу свежести и изысканности.

Серый свитер можно дополнить черными брюками.
Серый свитер. Фото с Instagram

Шерстяные брюки

Идеальный вариант для самых холодных дней. В сочетании с однотонными свитерами выглядят довольно стильно.

Возможные комбинации с серыми брюками
Образ с серыми брюками. Фото с Instagram

Серый деним

Светлые джинсы в этом оттенке выглядят невероятно стильно и будут актуальны даже весной.

Серые джинсы подойдут в любую погоду
Серые джинсы. Фото с Instagram

В целом, дизайнеры уверяют, что лунно-серый — это цвет, который поможет сделать ваши образы более утонченными и современными. Попытайтесь добавить его в свой гардероб, возможно это именно то, что вам нужно.

Раньше мы писали о том, кому черный цвет в одежде совсем не подходит.

Также мы сообщали, какой цвет по мнению Pantone станет трендовым в 2025 году.

мода тренды стиль цвета 2025 год

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