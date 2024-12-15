Трендовый цвет 2025 года — эффектные образы, которые подходят всем

Модный цвет 2025 года в одежде, который подходит всем
Хотя зима в самом разгаре, мир моды уже смотрит вперед — на весну-лето 2025. Недели моды давно завершились, а это значит, что пора разобраться, какие тренды нас ждут в следующем сезоне. Одним из главных открытий будущего периода стал "лунно-серый" — особый оттенок который можно начать носить уже сейчас, несмотря на не совсем весеннюю погоду.
Сайт Новини.LIVE расскажет, какие вещи этого цвета следует иметь в своем гардеробе.
Это светлый серый цвет с легким коричневым оттенком, имеет теплый, универсальный и невероятно стильный вид. Он подходит к любому гардеробу и легко сочетается с другими цветами. Луно-серый уже засветился на многих модных показах, где дизайнеры предложили десятки интересных идей его ношения.
Как носить лунно-серый в холодное время
Несмотря на то, что большинство весенне-летних образов не подходят для холодной погоды, интегрировать этот цвет в свой гардероб можно уже сейчас.
Верхняя одежда
Выберите пуховик, дубленку или эко-шубу в лунно-сером цвете. Это станет великолепной альтернативой классическому серому или бежевому.
Трикотаж
Свитера, пуловеры или вязаные платья такого цвета не только согреют, но и придадут гардеробу свежести и изысканности.
Шерстяные брюки
Идеальный вариант для самых холодных дней. В сочетании с однотонными свитерами выглядят довольно стильно.
Серый деним
Светлые джинсы в этом оттенке выглядят невероятно стильно и будут актуальны даже весной.
В целом, дизайнеры уверяют, что лунно-серый — это цвет, который поможет сделать ваши образы более утонченными и современными. Попытайтесь добавить его в свой гардероб, возможно это именно то, что вам нужно.
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