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Модний колір 2025 року в одязі, який пасує всім

15 грудня 2024 10:32
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендовий колір 2025 року — ефектні образи, які пасують всім
Різні кольори тканини. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Хоча зима у самому розпалі, світ моди вже дивиться вперед — на весну-літо 2025. Тижні моди давно завершились, а це означає, що настав час розібратися, які тренди нас чекають у наступному сезоні. Одним із головних відкриттів майбутнього періоду став "місячно-сірий" — особливий відтінок, який можна почати носити вже зараз, незважаючи на не зовсім весняну погоду.

Сайт Новини.LIVE розповість, які речі цього кольору варто мати у своєму гардеробі.

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Це світлий сірий колір із легким коричневим відтінком, який має теплий, універсальний і неймовірно стильний вигляд. Він підходить до будь-якого гардероба та легко комбінується з іншими кольорами. Місячно-сірий вже засвітився на багатьох модних показах, де дизайнери запропонували десятки цікавих ідей його носіння.

Як носити місячно-сірий у холодну пору

Попри те, що більшість весняно-літніх образів не підходять для холодної погоди, інтегрувати цей колір у свій гардероб можна вже зараз. 

Верхній одяг

Оберіть пуховик, дублянку або еко-шубу в місячно-сірому кольорі. Це стане чудовою альтернативою класичному сірому або бежевому.

Сірий пуховик буде пасувати майже до всього
Сірий пуховик. Фото з Instagram

Трикотаж

Светри, пуловери чи в'язані сукні цього кольору не тільки зігріють, а й додадуть гардеробу свіжості і вишуканості.

Сірий светр можна доповнити чорними штанами
Сірий светр. Фото з Instagram

Шерстяні штани

Ідеальний варіант для найхолодніших днів. У поєднанні з однотонними светрами мають досить стильний вигляд.

Можливі комбінації з сірими штанами
Образ з сірими штанами. Фото з Instagram

Сірий денім

Світлі джинси в цьому відтінку мають неймовірно стильний вигляд й будуть актуальними навіть навесні.

Сірі джинси підійдуть на будь-яку погоду
Сірі джинси. Фото з Instagram

В цілому, дизайнери запевняють, що місячно-сірий — це колір, який допоможе зробити ваші образи більш витонченими та сучасними. Спробуйте додати його у свій гардероб, можливо це саме те, що вам потрібно. 

Раніше ми писали про те, кому чорний колір в одязі зовсім не пасує.

Також ми повідомляли, який колір на думку Pantone стане трендовим у 2025 році.

мода тренди стиль кольори 2025 рік

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