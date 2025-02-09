Трендовый кейп 2025 — как носить и какие модели сейчас в топе

Модный кейп 2025 — как носить с разными образами
Кейп — вещь с историей, но в 2025 году он снова в центре внимания. Хотя он никогда не был самым популярным трендом, его изысканный крой и элегантность делают его по-настоящему особенным.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Почему кейп снова в моде
Мода циклична, и тренды прошлого всегда возвращаются. Сегодня стилисты предлагают носить кейпы в самых разнообразных интерпретациях — от лаконичных шерстяных моделей до смелых вариантов с бахромой, кожаными вставками и объемными плечами.
История кейпа — от средневековья до подиумов
Кейп не просто так стал культовым элементом гардероба.
- В Средневековье накидки носили как мужчины, так и женщины, защищаясь от холода.
- В XIX веке дамы Викторианской эпохи сочетали их с пышными платьями, перчатками и шляпами.
- В XX веке кейпы вошли в военную форму, а затем стали частью женского гардероба, особенно в 1950-х и 1970-х годах.
- В 2020-х дизайнеры переосмыслили их: The Row, Max Mara, Chloé и Celine предложили носить кейпы с джинсами, спортивными брюками и даже кроссовками.
С чем носить кейп в 2025 году
- С джинсами — прямые или немного расклешенные модели добавляют образу непринужденности.
- С брюками — широкий крой для офисного стиля или спортивные варианты для удобства.
- С леггинсами — удобный вариант для повседневных образов, особенно с высокими сапогами.
- С трикотажным костюмом — кейп прекрасно сочетается с уютным комплектом из мягкой ткани.
- С миди-юбкой — А-силуэт или прямая модель с сапогами на каблуке создают элегантный образ.
- С макси-длиной — длинное платье или юбка в сочетании с кейпом смотрятся эффектно.
Кейп — это не просто модный тренд, а стильная вещь, проверенная временем. Он отлично вписывается как в базовый, так и в акцентный гардероб, позволяя экспериментировать и находить новые сочетания.
Ранее мы писали о том, какие пальто и куртки будут актуальными в этом сезоне.
Также мы сообщали, какие универсальные вещи обычно покупаются на годы.
Читайте Новини.LIVE!