Трендовый кейп 2025 — как носить и какие модели сейчас в топе

Девушка в клетчатом кейпе. Фото: Freepik

Кейп — вещь с историей, но в 2025 году он снова в центре внимания. Хотя он никогда не был самым популярным трендом, его изысканный крой и элегантность делают его по-настоящему особенным.

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Почему кейп снова в моде

Мода циклична, и тренды прошлого всегда возвращаются. Сегодня стилисты предлагают носить кейпы в самых разнообразных интерпретациях — от лаконичных шерстяных моделей до смелых вариантов с бахромой, кожаными вставками и объемными плечами.

Кейп в элегантном образе. Фото из Instagram

История кейпа — от средневековья до подиумов

Кейп не просто так стал культовым элементом гардероба.

В Средневековье накидки носили как мужчины, так и женщины, защищаясь от холода.

накидки носили как мужчины, так и женщины, защищаясь от холода. В XIX веке дамы Викторианской эпохи сочетали их с пышными платьями, перчатками и шляпами.

дамы Викторианской эпохи сочетали их с пышными платьями, перчатками и шляпами. В XX веке кейпы вошли в военную форму, а затем стали частью женского гардероба, особенно в 1950-х и 1970-х годах.

кейпы вошли в военную форму, а затем стали частью женского гардероба, особенно в 1950-х и 1970-х годах. В 2020-х дизайнеры переосмыслили их: The Row, Max Mara, Chloé и Celine предложили носить кейпы с джинсами, спортивными брюками и даже кроссовками.

Кейп в зимнем образе. Фото из Instagram

С чем носить кейп в 2025 году

С джинсами — прямые или немного расклешенные модели добавляют образу непринужденности.

— прямые или немного расклешенные модели добавляют образу непринужденности. С брюками — широкий крой для офисного стиля или спортивные варианты для удобства.

— широкий крой для офисного стиля или спортивные варианты для удобства. С леггинсами — удобный вариант для повседневных образов, особенно с высокими сапогами.

— удобный вариант для повседневных образов, особенно с высокими сапогами. С трикотажным костюмом — кейп прекрасно сочетается с уютным комплектом из мягкой ткани.

— кейп прекрасно сочетается с уютным комплектом из мягкой ткани. С миди-юбкой — А-силуэт или прямая модель с сапогами на каблуке создают элегантный образ.

— А-силуэт или прямая модель с сапогами на каблуке создают элегантный образ. С макси-длиной — длинное платье или юбка в сочетании с кейпом смотрятся эффектно.

Кейп бежевый. Фото из Instagram

Кейп — это не просто модный тренд, а стильная вещь, проверенная временем. Он отлично вписывается как в базовый, так и в акцентный гардероб, позволяя экспериментировать и находить новые сочетания.

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