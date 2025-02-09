Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Модний кейп 2025 — як носити з різними образами arrow

Модний кейп 2025 — як носити з різними образами

9 лютого 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендовий кейп 2025 — як носити і які моделі зараз у топі
Дівчина в картатому кейпі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кейп — річ з історією, але у 2025 році він знову в центрі уваги. Хоча він ніколи не був найпопулярнішим трендом, його вишуканий крій і елегантність роблять його по-справжньому особливим.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Чому кейп знову в моді

Мода циклічна, і тренди минулого завжди повертаються. Сьогодні стилісти пропонують носити кейпи в найрізноманітніших інтерпретаціях — від лаконічних вовняних моделей до сміливих варіантів з бахромою, шкіряними вставками та об’ємними плечима.

Кейпи набирають шаленої популярності
Кейп в елегантному образі. Фото з Instagram

Історія кейпа — від середньовіччя до подіумів

Кейп не просто так став культовим елементом гардероба.

  • У Середньовіччі накидки носили як чоловіки, так і жінки, захищаючись від холоду.
  • У XIX столітті дами Вікторіанської епохи поєднували їх з пишними сукнями, рукавичками та капелюхами.
  • У XX столітті кейпи увійшли у військову форму, а потім стали частиною жіночого гардероба, особливо в 1950-х та 1970-х роках.
  • У 2020-х дизайнери переосмислили їх: The Row, Max Mara, Chloé і Celine запропонували носити кейпи з джинсами, спортивними штанами і навіть кросівками.
Кейп може стати доповненням будь-якого образу
Кейп в зимовому образі. Фото з Instagram

З чим носити кейп у 2025 році

  • З джинсами — прямі або трохи розкльошені моделі додають образу невимушеності.
  • З брюками — широкий крій для офісного стилю або спортивні варіанти для зручності.
  • З легінсами — зручний варіант для повсякденних образів, особливо з високими чоботами.
  • З трикотажним костюмом — кейп чудово поєднується з затишним комплектом із м'якої тканини.
  • З міді-спідницею — А-силует або пряма модель з чоботами на підборах створюють елегантний образ.
  • З максі-довжиною — довга сукня або спідниця у поєднанні з кейпом мають ефектний вигляд.
Кейп зробить образ особливим
Кейп бежевий. Фото з Instagram

Кейп — це не просто модний тренд, а стильна річ, перевірена часом. Він чудово вписується як у базовий, так і в акцентний гардероб, дозволяючи експериментувати і знаходити нові поєднання.

Раніше ми писали про те, які пальто та куртки будуть актуальними цього сезону.

Також ми повідомляли, які універсальні речі зазвичай купуються на роки.

мода тренди аксесуари речі стиль
Реклама
Реклама
Реклама