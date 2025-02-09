Трендовий кейп 2025 — як носити і які моделі зараз у топі

Дівчина в картатому кейпі. Фото: Freepik

Кейп — річ з історією, але у 2025 році він знову в центрі уваги. Хоча він ніколи не був найпопулярнішим трендом, його вишуканий крій і елегантність роблять його по-справжньому особливим.

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Мода циклічна, і тренди минулого завжди повертаються. Сьогодні стилісти пропонують носити кейпи в найрізноманітніших інтерпретаціях — від лаконічних вовняних моделей до сміливих варіантів з бахромою, шкіряними вставками та об’ємними плечима.

Кейп в елегантному образі. Фото з Instagram

Історія кейпа — від середньовіччя до подіумів

Кейп не просто так став культовим елементом гардероба.

У Середньовіччі накидки носили як чоловіки, так і жінки, захищаючись від холоду.

накидки носили як чоловіки, так і жінки, захищаючись від холоду. У XIX столітті дами Вікторіанської епохи поєднували їх з пишними сукнями, рукавичками та капелюхами.

дами Вікторіанської епохи поєднували їх з пишними сукнями, рукавичками та капелюхами. У XX столітті кейпи увійшли у військову форму, а потім стали частиною жіночого гардероба, особливо в 1950-х та 1970-х роках.

кейпи увійшли у військову форму, а потім стали частиною жіночого гардероба, особливо в 1950-х та 1970-х роках. У 2020-х дизайнери переосмислили їх: The Row, Max Mara, Chloé і Celine запропонували носити кейпи з джинсами, спортивними штанами і навіть кросівками.

Кейп в зимовому образі. Фото з Instagram

З чим носити кейп у 2025 році

З джинсами — прямі або трохи розкльошені моделі додають образу невимушеності.

— прямі або трохи розкльошені моделі додають образу невимушеності. З брюками — широкий крій для офісного стилю або спортивні варіанти для зручності.

— широкий крій для офісного стилю або спортивні варіанти для зручності. З легінсами — зручний варіант для повсякденних образів, особливо з високими чоботами.

— зручний варіант для повсякденних образів, особливо з високими чоботами. З трикотажним костюмом — кейп чудово поєднується з затишним комплектом із м'якої тканини.

— кейп чудово поєднується з затишним комплектом із м'якої тканини. З міді-спідницею — А-силует або пряма модель з чоботами на підборах створюють елегантний образ.

— А-силует або пряма модель з чоботами на підборах створюють елегантний образ. З максі-довжиною — довга сукня або спідниця у поєднанні з кейпом мають ефектний вигляд.

Кейп бежевий. Фото з Instagram

Кейп — це не просто модний тренд, а стильна річ, перевірена часом. Він чудово вписується як у базовий, так і в акцентний гардероб, дозволяючи експериментувати і знаходити нові поєднання.

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