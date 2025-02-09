Трендовий кейп 2025 — як носити і які моделі зараз у топі

Модний кейп 2025 — як носити з різними образами
Кейп — річ з історією, але у 2025 році він знову в центрі уваги. Хоча він ніколи не був найпопулярнішим трендом, його вишуканий крій і елегантність роблять його по-справжньому особливим.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому кейп знову в моді
Мода циклічна, і тренди минулого завжди повертаються. Сьогодні стилісти пропонують носити кейпи в найрізноманітніших інтерпретаціях — від лаконічних вовняних моделей до сміливих варіантів з бахромою, шкіряними вставками та об’ємними плечима.
Історія кейпа — від середньовіччя до подіумів
Кейп не просто так став культовим елементом гардероба.
- У Середньовіччі накидки носили як чоловіки, так і жінки, захищаючись від холоду.
- У XIX столітті дами Вікторіанської епохи поєднували їх з пишними сукнями, рукавичками та капелюхами.
- У XX столітті кейпи увійшли у військову форму, а потім стали частиною жіночого гардероба, особливо в 1950-х та 1970-х роках.
- У 2020-х дизайнери переосмислили їх: The Row, Max Mara, Chloé і Celine запропонували носити кейпи з джинсами, спортивними штанами і навіть кросівками.
З чим носити кейп у 2025 році
- З джинсами — прямі або трохи розкльошені моделі додають образу невимушеності.
- З брюками — широкий крій для офісного стилю або спортивні варіанти для зручності.
- З легінсами — зручний варіант для повсякденних образів, особливо з високими чоботами.
- З трикотажним костюмом — кейп чудово поєднується з затишним комплектом із м'якої тканини.
- З міді-спідницею — А-силует або пряма модель з чоботами на підборах створюють елегантний образ.
- З максі-довжиною — довга сукня або спідниця у поєднанні з кейпом мають ефектний вигляд.
Кейп — це не просто модний тренд, а стильна річ, перевірена часом. Він чудово вписується як у базовий, так і в акцентний гардероб, дозволяючи експериментувати і знаходити нові поєднання.
Раніше ми писали про те, які пальто та куртки будуть актуальними цього сезону.
Також ми повідомляли, які універсальні речі зазвичай купуються на роки.
Читайте Новини.LIVE!